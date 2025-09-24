Unde anunță meteorologii primele ninsori în România. Ciclonul Zack va aduce furtuni în mai multe județe din țară

România se pregătește de un val de frig neașteptat la final de septembrie. Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu, a anunțat că temperaturile vor coborî până la 11 grade Celsius în nordul Moldovei, iar la munte sunt așteptate primele ninsori și chiar viscol.

Meteorologii avertizează că ciclonul Zack va aduce furtuni, vânt puternic și precipitații abundente, motiv pentru care a fost emis un cod galben de vânt pentru mai multe județe și pentru litoral. Răcirea accentuată va continua și în prima parte a lunii octombrie.

Vremea a început de miercuri, 24 septembrie, să se răcească, în partea de nord a Moldovei. În această după-amiază, termometrele au indicat doar 14 grade Celsius, iar în cursul zilei de astăzi, spun meteorologii, așteptăm ca doar în Banat, în Oltenia, temperaturile să se mai apropie de 30 de grade Celsius.

"Mâine vor fi 11 - 12 grade în nordul Moldovei, temperaturi maxime, în general, care vor mai ajunge doar la 24 de grade în partea de vest și de sud a teritoriului, urmând ca de sâmbătă și, cel mai probabil, până la jumătatea săptămânii viitoare, temperaturile maxime să se situeze între 14 și 22 de grade. Temperaturi, cum spuneați, mult mai coborâte față de ceea ce ar fi firesc în această perioadă. Și există semnalul că a doua parte a săptămânii viitoare să aducă valori mai coborâte. Deci, o vreme foarte rece la sfârșitul lunii septembrie și primele zile ale lunii octombrie. Vânt care însoțește această răcire", a declarat Florinela Georgescu la Antena 3 CNN.

Ciclonul Zack va aduce furtuni, vânt și, posibil, căderi de grindină în mai multe județe din țară, iar în zonele montane vor cădea ninsoare și va fi viscol.

"Iar precipitațiile pe care le așteptăm vor afecta, mai ales, jumătatea de nord a țării, vor fi averse, care, izolat, pot acumula 15 - 20 l/mp. Și, foarte important: să subliniem faptul că, pe fondul răcirii accentuate, în zona montană cea mai înaltă vor fi și perioade cu lapoviță și ninsoare", a spus Florinela Georgescu.

"Un cod galben, începând de mâine dimineață, de la ora 07:00 până seara, pentru județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, partea de vest a județului Ialomița și zona litoralului; aici, intensificările vor fi de 50 - 65 km/h. Este posibil ca în toate zilele săptămânii care urmează să fie intensificări temporale ale vântului, în special în jumătatea de sud a teritoriului. Tot cu viteze de 40 - 50 km/h. În zona montană, cea mai înaltă, chiar mai mult de atât", a mai adăugat directorul executiv de la Administrația Națională de Meteorologie.

