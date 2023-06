Cum arată fluviul Nipru în zona centralei nucleare de la Zaporojie. "Pare destul de uscat să mergi pe jos până acolo" VIDEO

Imagini apărute pe rețelele sociale miercuri, 14 iunie, prezintă o imagine dramatică și îngrijorătoare în zone centralei nucleare de la Zaporojie, în Ucraina.

Complexul atomic de producere al energiei, cel mai mare de acest tip din Europa, cu șase reactoare funcționale, a fost construit pe marginea lacului de acumulare al barajului Nova Kahovka, la câțiva zeci de kilometri în amonte.

A fost una dintre condițiile de bază pentru stabilirea locului construcției - existența unei cantități mari de apă care să răcească în permanență miezul radioactiv.

Acum, toate cele șase reactoare sunt închise, dar există îngrijorări că s-ar putea produce o catastrofă din cauza faptului că apa a dispărut din lacul de acumulare gigantic - despre care unii experți spun că avea dimensiunea unei mări.

From Nikopol, the Zaporizhzhia NPP looks close (and dry) enough to walk to. pic.twitter.com/kjdQdaamEF

"Așa arată centrala din orașul Nikopol (n.r. - situat peste lacul de acumulare, la 15 kilometri distanță de centrală). Pare destul de uscat să mergi pe jos până acolo", spune un ucrainean care a postat un film pe Twitter.

Alte imagini prezintă în detaliu nivelul extrem de scăzut al apei, cu câțiva metri mai jos decât în mod obișnuit.

Shallow bank of the Dnieper river near #Zaporizhzhia, south #Ukraine

The water level in the Dnieper river near Zaporizhzhia continues to drop after Russian occupation troops destroyed the Kakhovka dam:

Photos via @Ukrinform_News

1/2 pic.twitter.com/iMT2MLAfc7