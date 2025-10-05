Cererea „bebelușului” dezbrăcat de pe coperta unui album Nirvana, respinsă de instanță. „Imaginea, departe de sfera legii privind pornografia infantilă.”

Un judecător federal a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuză trupa de rock grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin utilizarea unei fotografii cu el în copilărie, gol, înotând, pe coperta albumului său de succes din 1991, „Nevermind”.

Judecătorul districtual american Fernando Olguin a respins pentru a doua oară procesul intentat de reclamantul Spencer Elden, după ce a constatat că niciun juriu rezonabil nu ar considera fotografia ca fiind pornografică.

„În afară de faptul că reclamantul era nud pe coperta albumului”, nimic „nu se apropie de a aduce imaginea în sfera legii privind pornografia infantilă”, a spus Olguin. Avocații lui Elden nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii miercuri.

Avocatul Nirvana, Bert Deixler, a declarat că sunt „încântați că instanța a pus capăt acestui caz fără temei și a eliberat clienții noștri creativi de stigmatul acuzațiilor false”.

Printre pârâți se aflau membrii supraviețuitori ai Nirvana, Dave Grohl și Krist Novoselic, văduva regretatului solist Kurt Cobain, Courtney Love, și fotograful Kirk Weddle.

Procesul a pornit de la utilizarea de către Nirvana a unei fotografii realizate de Weddle la Pasadena Aquatic Center din California, în care Elden era surprins înotând gol spre o bancnotă de un dolar agățată de un cârlig de pescuit.

Elden, în vârstă de 34 de ani, a dat în judecată pentru prima dată trupa și casa de discuri Universal Music Group UMG, în 2021, acuzându-i că l-au exploatat sexual prin reprezentarea sa pe coperta albumului și că i-au cauzat prejudicii personale continue. Olguin a respins cazul în 2022, după ce a constatat că pretențiile lui Elden erau prescrise, fără a aborda fondul acuzațiilor sale. Curtea de Apel a 9-lea circuit a anulat această decizie în 2023.

Olguin a stabilit marți că imaginea nu poate fi considerată pornografie infantilă, comparând-o în schimb cu o „fotografie de familie cu un copil nud făcând baie”.

