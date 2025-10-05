Cererea „bebelușului” dezbrăcat de pe coperta unui album Nirvana, respinsă de instanță. „Imaginea, departe de sfera legii privind pornografia infantilă.”

Autor: Maria Mora
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 11:44
661 citiri
Cererea „bebelușului” dezbrăcat de pe coperta unui album Nirvana, respinsă de instanță. „Imaginea, departe de sfera legii privind pornografia infantilă.”
Coperta albumului Nevermind al trupei Nirvana FOTO Wikipedia

Un judecător federal a respins din nou procesul intentat de un bărbat care acuză trupa de rock grunge Nirvana de distribuire de pornografie infantilă prin utilizarea unei fotografii cu el în copilărie, gol, înotând, pe coperta albumului său de succes din 1991, „Nevermind”.

Judecătorul districtual american Fernando Olguin a respins pentru a doua oară procesul intentat de reclamantul Spencer Elden, după ce a constatat că niciun juriu rezonabil nu ar considera fotografia ca fiind pornografică.

„În afară de faptul că reclamantul era nud pe coperta albumului”, nimic „nu se apropie de a aduce imaginea în sfera legii privind pornografia infantilă”, a spus Olguin. Avocații lui Elden nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii miercuri.

Avocatul Nirvana, Bert Deixler, a declarat că sunt „încântați că instanța a pus capăt acestui caz fără temei și a eliberat clienții noștri creativi de stigmatul acuzațiilor false”.

Printre pârâți se aflau membrii supraviețuitori ai Nirvana, Dave Grohl și Krist Novoselic, văduva regretatului solist Kurt Cobain, Courtney Love, și fotograful Kirk Weddle.

Procesul a pornit de la utilizarea de către Nirvana a unei fotografii realizate de Weddle la Pasadena Aquatic Center din California, în care Elden era surprins înotând gol spre o bancnotă de un dolar agățată de un cârlig de pescuit.

Elden, în vârstă de 34 de ani, a dat în judecată pentru prima dată trupa și casa de discuri Universal Music Group UMG, în 2021, acuzându-i că l-au exploatat sexual prin reprezentarea sa pe coperta albumului și că i-au cauzat prejudicii personale continue. Olguin a respins cazul în 2022, după ce a constatat că pretențiile lui Elden erau prescrise, fără a aborda fondul acuzațiilor sale. Curtea de Apel a 9-lea circuit a anulat această decizie în 2023.

Olguin a stabilit marți că imaginea nu poate fi considerată pornografie infantilă, comparând-o în schimb cu o „fotografie de familie cu un copil nud făcând baie”.

Cazul care a șocat întreaga lume. Femeia din Australia condamnată la închisoare pe viață după ce și-a otrăvit trei rude contestă sentința
Cazul care a șocat întreaga lume. Femeia din Australia condamnată la închisoare pe viață după ce și-a otrăvit trei rude contestă sentința
Australianca ce a fost condamnată la închisoare pe viață după uciderea a trei rude cu ciuperci otrăvitoare face apel împotriva sentinței. Avocatul lui Erin Patterson a anunțat în fața...
Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților, care, în această perioadă, judecă doar cauzele legate de drepturi și libertăți, precum arestările...
#Nirvana Nevermind, #bebelus coperta album, #proces, #pornografie infantila, #Spencer Elden , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Revelatia a doi vloggeri din Spania care au vrut sa afle daca Romania e saraca si periculoasa: "Adevarul e ca e foarte trist"
a1.ro
Ce a spus Adriana Bahmuteanu despre lipsa baietilor de la cununia cu George Restivan: "se feresc"
DigiSport.ro
Neverosimil: un sat cu 1.485 de locuitori, la un varf de ac de intrarea in istorie! Buget: 9.000.000 Euro

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cererea „bebelușului” dezbrăcat de pe coperta unui album Nirvana, respinsă de instanță. „Imaginea, departe de sfera legii privind pornografia infantilă.”
  2. Horoscop zilnic. Duminică, 5 octombrie. Zodia care ar trebui să evite discuțiile în contradictoriu
  3. Bancul zilei: Ce vrea să știe Alinuța de la mătușa ei
  4. Dispar companiile de zbor low-cost? Adio vacanțe în străinătate. Cât vor plăti românii: „Se strică drastic calculul. Scumpirile se resimt indiferent de destinație”
  5. Schimbarea dietei, mai importantă pentru planetă decât energia curată. „Fără modificări substanțiale, cele mai grave efecte ale schimbărilor climatice vor fi inevitabile” STUDIU
  6. Rutina de dimineață de 10 minute: exercițiile pe care le poți face acasă și care dezvoltă forța după 50 de ani VIDEO
  7. Cum să întrerupi cu tact o persoană care nu se mai oprește din vorbit. "Le place sunetul propriei voci și cred că ceea ce au de spus este extrem de important"
  8. Legumele care pot reduce riscul de cancer de colon cu 40%, potrivit unui nou studiu
  9. Cum își cheltuiesc banii cei mai bogați oameni din lume
  10. Actorul care l-a interpretat pe Tano Cariddi în celebrul serial "Caracatiţa" a încetat din viaţă. Remo Girone avea 76 de ani