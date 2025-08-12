Plajă cu nisip roz pe una din insulele grecești preferate de români. Când e recomandat să o vizitezi și cum ajungi acolo

Plaja Elafonisi din Creta, faimoasă pentru nisipul său roz unic și apele turcoaz, este una dintre cele mai spectaculoase destinații de pe litoralul Greciei. Situată pe o mică insuliță legată printr-o lagună caldă și puțin adâncă, Elafonisi atrage turiști din întreaga lume cu peisajele sale de poveste și atmosfera exotică.

Culoarea roz a nisipului provine de la cochiliile fosilizate ale unor microorganisme marine numite foraminifere, care, amestecate cu nisipul alb, creează această nuanță rară. Protejată ca rezervație naturală, plaja este și un loc important pentru reproducerea țestoaselor marine.

Vizitatorii pot ajunge aici cu mașina, cu autobuzul sau cu vaporul și pot completa excursia cu vizite la mănăstirea Chrisoskalitissa sau la plajele învecinate, precum Kedrodasos și Aspri Limni. Perioada ideală pentru vizitare este între mai și iunie sau septembrie, când vremea este plăcută, iar aglomerația redusă.

Stirile ProTV arată ce trebuie să știi despre această plajă unică, de ce nisipul este colorat în roz, cum ajungi acolo și ce poți face? Iată ce trebuie să știi înainte să vizitezi plaja Elafonisi.

Plaja Elafonisi a fost desemnată de BBC drept una dintre cele mai bune plaje "secrete" din Europa.

De ce este roz nisipul din Elafonissi

Elafonissi este foarte populară în rândul familiilor, datorită apei puțin adânci și calde din lagună, așa că este adesea destul de aglomerată. Cel mai bine este să ajungi acolo devreme sau foarte târziu. Dacă ajungi pe plajă la începutul verii sau la sfârșitul verii, vei întâlni, de asemenea, mai puțină aglomerație.

Nisipul din Elafonissi se datorează unui microorganism asemănător unei stridii numit Foraminifera bentonică. Foraminiferele sunt animale mici, cu cochilie, care trăiesc în mare, atașate cu un pseudopod (adică un "picior fals") sub diverse roci, recife și peșteri pentru a se hrăni.

Cea mai mare parte a plajei Elafonisi este formată din nisip alb - această colorare roz se vede cel mai bine de-a lungul liniei de plutire. Intensitatea rozului depinde de factori precum vremea și mareea, scrie villasincrete.

Cum ajungi la plaja cu nisip roz

Vei găsi Elafonissi la 75 km de Chania. Drumul până la Elafonissi este foarte pitoresc, așa că poți face o excursie cu mașina dacă stai fie în Chania, fie în Rethymno. Vei găsi ușor locuri de parcare. Cel mai bun mod este să mergi cu mașina și să te bucuri de o excursie cu mașina în jurul Cretei.

Companiile oferă excursii de o zi din Chania și Rethymno care includ drumul prin defileul Topolia și timp pentru a te bucura de plaja roz. O altă metodă de transport este cu vaporul. Vara poți găsi ușor bărci care operează din orașul Palaiochora.

În afară de a te bucura de frumusețea acestei plaje, de a te bronza și bălăci în apele turcoaz, dacă ajungi în Elafonisi poți vedea câteva lucruri interesante. Mănăstirea Chrisoskalitissa este o mănăstire mică, dar frumoasă, care se află la câțiva km de Elafonisi.

Mănăstirea trebuie vizitată pentru panorama pe care o oferă din vârful dealului său. Pe lângă frumoasa biserică, are și un muzeu de icoane și un muzeu de folclor.

Pe plaja Elafonisi există și un spectaculos loc de belvedere. De aici poți admira toată frumusețea plajei roz.

cele mai cunoscute plaje cu nisip roz în Europa

În afară de Elafonisi, mai există câteva plaje cu nisip roz în Europa. Iată care sunt cele mai cunoscute:

Spiaggia Rosa, Italia

Spiaggia Rosa este situată pe insula Budelli, care face parte din arhipelagul La Maddalena, situat pe coasta de nord a Sardiniei. Vizitatorii care ajung în Italia pot admira nisipul roz din siguranța unei ambarcațiuni, deoarece este strict interzisă plimbarea pe plajă.

Playa de Ses Illetes, Spania

Această plajă roz din Spania, situată în vârful vestic al insulei Formentera, este mai puțin evidentă decât altele din cauza prafului de corali și a nisipului alb cu care se amestecă. Dacă apa imaculată nu este de ajuns, turiștii pot, de asemenea, să facă scufundări sau să închirieze un iaht pentru o zi.

Plaja Paignton, Anglia

Situată pe coasta de sud, Paignton Beach din Anglia are o nuanță roșie. Această culoare este cauzată de mineralele de fier din nisip care se oxidează la contactul cu aerul. Aceste plaje sunt foarte speciale, așa că dacă ai ocazia, nu ezita să vizitezi măcar una dintre ele.

