Costurile inchiderii fabricii Nissan din Barcelona ar putea ajunge pana la 1,50 miliarde euro

Un reprezentant al producatorului auto nipon a refuzat sa comenteze informatia.Costul inchiderii este in centrul dezbaterii din Spania privind decizia Nissan. Raul Blanco, secretar de stat pentru industrie in Guvernul Spaniei, aprecia recent ca pentru Nissan ar fi mai ieftin sa investeasca in fabrica sa din Barcelona decat sa o inchida."Este mult mai ieftin sa investesti decat sa pleci", a afirmat oficialul spaniol, adaugand ca asta ar costa compania peste un miliard de euro, pentru a rezolva problemele contractuale si cele cu forta de munca. Fabrica are nevoie de "investitii care au fost intarziate, in valoare de aproximativ 300 de milioane de euro", sustine oficialul.Decizia face parte din noul plan de restructurare pe plan global al producatorului auto nipon.Luni, publicatia spaniola La Vanguardia anunta, citand documente ale Nissan, ca inchiderea ar putea costa 1,45 miliarde de euro, majoritatea banilor urmand sa fie folositi pentru disponibilizarea celor aproximativ 3.000 de angajati.Sursa din sindicat a precizat ca in urma cu cateva luni Nissan i-a informat pe angajati ca inchiderea celor trei facilitati din Barcelona ar putea costa 1,5 miliarde de euro. In 28 mai, cand s-a anuntat oficial inchiderea, un director al producatorului auto nipon le-a spus angajatilor ca nivelul costurilor ar putea fi mult mai redus, in jur de 700 - 800 de milioane de euro, adauga sursa.Un oficial a declarat pentru Reuters ca probabil a doua estimare este nerealista, deoarece nu va acoperi plata angajatilor disponibilizati, din care unii lucreaza la fabrica din Barcelona de peste 20 de ani.Pe langa asta, Nissan are costuri suplimentare legate de furnizori si dezafectarea facilitatilor, de aceea suma de 1,5 miliarde de euro este mai realista, sustine sursa.Industria auto este responsabila pentru aproximativ 10% din PIB-ul Spaniei, conform datelor guvernamentale.In acest moment, singurele fabrici Nissan din Europa sunt cele din Spania si Marea Britanie.Si partenerul de alianta Renault are unitati de productie in Spania, la Palencia, Valladolid si Sevilla.Spania este a patra mare piata auto din Uniunea Europeana, in urma Germaniei, Frantei si Italiei.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producatori mondiali de automobile.In prezent, alianta regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.