Vanzarile de masini vor scadea sub 15 milioane de unitati in SUA

Vanzarile de automobile pe piata americana ar putea cobori sub 15 milioane de unitati, conform directorului executiv al Nissan Motor Co, Carlos Ghosn, care a anuntat ca se asteapta ca pretul otelului sa creasca din nou.

Acesta a spus ca Nissan va creste pretul automobilelor vandute in Japonia, pentru a face fata cresterii pretului otelului si a materiilor brute, informeaza Reuters.

Nissan si alti producatori de autovehicule se confrunta cu o scadere a vanzarilor in America si asta din cauza preturilor mari la combustibili si a incetinirii economice.

"Daca luam in calcul rezultatele pietei din mai si iunie se pare ca vanzarile se vor situa sub 15 milioane de unitati, anul acesta. Insa, nu sunt sigur ca acest proces va continua in restul anului", a spus Ghosn.

Nissan si alti producatori japonezi de autovehicule estimeaza o scadere a profiturilor in 2008.