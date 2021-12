Probleme pentru cel mai bun fotbalist român din 2021: "Nu sunt respectat!"

Florin Niță, cel mai bun fotbalist român din 2021, trece prin momente dificile la Sparta Praga, echipa de club.

El a fost trecut pe linie moartă de antrenorul său, fără nicio explicație.

"A fost un moment greu, pentru că eu am ajutat echipa, am fost decisiv, am contribuit la rezultate. Iar înaintea meciului cu Rangers am primit vestea că nu voi mai juca. Nu am primit nicio explicație, am crezut că este doar pentru un meci, apoi am văzut că antrenorul îl tot preferă pe colegul meu. Nu știu ce să zic, eu voi încerca să îmi recâștig locul, să muncesc să redevin titular", a declarat Niță pentru playsport.ro.

Niță a fost titular în primele 15 meciuri ale sezonului, dar de o lună este rezervă.

Sparta Praga este pe locul 3 în campionatul Cehiei, la trei puncte de liderul Slavia Praga.

Ads