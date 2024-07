Micile plăceri, lovite de mari scumpiri. Ce stă în spatele prețurilor crescute la ceai și cafea

Ultimii ani au venit cu scumpiri constante ale vieții, fie că este vorba de costul încălzirii sau de cel al alimentelor. Două analize recente scot la suprafață faptul că este posibil să urmeze scumpiri importante la ceai și cafea, două băuturi apreciate în toate colțurile lumii.

Seceta este factorul comun pentru ambele culturi.

Vietnam, una dintre marile țări producătoare, se confruntă de cel puțin doi ani cu secete, iar scăderea în producție este așteptată să continue și în sezonul următor, conform Reuters. Țara asiatică este un mare producător al soiului robusta, mai ieftin decât arabica și, mai nou, mai căutat, pe fondul unei cereri ridicate. Prețurile au crescut deja cu 63% pentru aceste boabe în 2024, conform sursei citate.

În luna februarie a acestui an, cotația cafelei robusta la bursă ajunsese la cele mai înalte valori din ultimii 29 de ani, conform unei publicații din industrie. Producătorii nu blamează doar schimbările climatice. În Europa, Giuseppe Lavazza, președintele producătorului cu același nume, a declarat pentru The Telegraph la mijlocul lunii iulie că regulile europene vor pune presiune pe ofertă. Șeful companiei italiene spune că noile reguli ale Uniunii Europene privind defrișările vor pune o presiune foarte mare pe producătorii din alte continente, ceea ce îi va lăsa pe importatorii europeni fără produs.

Regulile au intrat în vigoare la finalul lunii iunie și menționează că marile cauze al defrișărilor includ extinderea terenurilor agricole pentru culturi aflate la mare căutare, printre care se numără și cafeaua, conform Comisiei Europene. Regulile presupun ca producătorii din întreaga lume să utilizeze coordonate prin satelit pentru a cartografia digital dimensiunea fermei lor și pentru a evidenția clar granițele acesteia, în scopul verificării dacă vreun teren a fost defrișat recent. În plus, importatorii deplâng faptul că vor trebui să verifice de la cine cumpără cafeaua, conform unei analize publicate de Euronews luni, 15 iulie.

Aceste evoluții nu se văd imediat în prețul unei cești la cafenea, dar vor ajunge și la consumator.

În cazul ceaiului, sursa principală a majorării prețului este dată de schimbările climatice. Evenimentele meteorologice extreme, precum inundațiile și seceta, au un impact deosebit de disruptiv asupra producției de ceai, deoarece cultura depinde adesea exclusiv de ploaie pentru necesitățile sale de apă, având puține facilități pentru irigații și procesarea apei, se arată într-o analiză recentă a Euronews.

Prețul ceaiului ar putea crește, în medie, cu 20%, după ce India a fost lovită de temperaturi extreme în luna mai, cărora li s-au succedat inundații. India face partea, împreună cu China, Kenya și Sri Lanka, din grupul țărilor responsabile pentru trei sferturi din producția mondială de ceai, conform World Atlas. Pe bursă, prețul ceaiului a ajuns la prețul de 223,46 de rupii indiene (2,47 euro) per kilogram pe bursă la finalul lunii iunie, conform datelor Trading Economics. De la începutul anului, creșterea a fost de peste 47%, dar rămâne sub vârful istoric de 262,91 rupii indiene per kilogram înregistrat în septembrie 2020.

În luna mai a acestui an, producția de ceai din India a scăzut la 90,92 milioane de kilograme, față de 130,56 milioane de kilograme în mai 2023, conform Euronews. Acesta a fost cel mai scăzut nivel înregistrat în luna mai pentru marele producători în mai mult de un deceniu. Unele state ale lumii au evitat recent să cumpere ceai indian, din cauza folosirii anumitor pesticide pe care guvernul le-a interzis recent, deschizând porțile pentru un val de cerere. Printre marii cumpărători de ceia indian se numără fostele state din blocul sovietic, mai ales Armenia, Belarus, Azerbaidjan, Kazahstan, Georgia, Moldova, Kîrgîzstan, Tadjikistan, Rusia, Ucraina, Turkmenistan și Uzbekistan.

Plantele de ceai sunt sensibile la nivelul de apă pe care îl primesc; din moment ce plantațiile nu sunt irigate. Astfel, seceta, dar și precipitațiile neobișnuit de puternice afectează plantele de ceai. La momentul redactării acestui material, China și India traversează o perioadă de secetă, care, favorizează apariția unor dăunători și, prin depunerea prafului pe plante, conduce la blocarea luminii solare. Astfel, atât în perioadele de ploi abundente, cât și în cele de secetă, recoltele pot suferi considerabil, producătorii de ceai fiind puși în situația de a avea puține alternative.

Înghețul poate fi extrem de periculos și pentru plantele de ceai, deoarece frunzele se lasă mai întâi sub greutatea înghețului, apoi îngheață și se rup, determinând o pierdere semnificativă a frunzelor. Aceasta este o problemă frecvent întâlnită în Rwanda și în anumite regiuni din China.

În contextul acestor atacuri de pe multiple fronturi, producătorii vor avea pe viitor mai puțin ceai și de o calitate mai slabă, conform prezentării realizate de o companie din industrie și citată de Euronews.

