Cand se recomanda utilizarea unui nebulizator la copii

Un nebulizator (sau un aparat cu aerosoli) este un aparat ideal pentru administrarea tratamentelor medicamentoase, datorita rapiditatii si eficientei sale, in special la pacientii cu boli pulmonare. Exista mai multe modele dintre care puteti alege, in functie de nevoile fiecarei persoane. De exemplu, puteti opta pentru nebulizatoare cu ultrasunete sau pentru unele cu compresie, unele dintre ele fiind proiectate cu un design atractiv pentru copii. Preturile unor astfel de aparate cu aerosoli difera in functie de modelul de care aveti nevoie.

Din punct de vedere al principiului de functionare al nebulizatoarelor, acesta este unul foarte simplu. Aparatul de aerosoli produce niste particule foarte fine, care ajung pana in profunzimea plamanilor. Nebulizatoarele sunt foarte usor de folosit si de curatat, ele venind la pachet in general cu o masca pentru gura si cu niste filtre speciale – in functie de fiecare model in parte. De asemenea, nebulizatoarele pot sa fie dotate si cu anumite cupe medicinale, cu tuburi dinamice, adaptor sau piesa speciala pentru gura.

De cele mai multe ori, nebulizatoarele (aparatele cu aerosoli) sunt recomandate pacientilor care sufera din cauza unor afectiuni pulmonare – ca de exemplu bronsita sau astm bronsic. In acelasi timp, aceste aparate sunt folosite cu succes si de persoane cu probleme de sanatate specifice sferei ORL – asa cum sunt amigdalitele sau sinuzitele.

Care sunt afectiunile pentru care este indicata folosirea nebulizatoarelor la copii

Exista mai multe probleme de sanatate ale copiilor care pot sa fie ameliorate prin folosirea de nebulizatoare. Poate sa fie vorba despre rinita cronica, faringita sau laringita, precum si despre inflamatii nespecifice ale nasului. Aparatele de aerosoli sunt recomandate si pentru copiii care sufera din cauza unor inflamatii nespecifice la nivelul faringelui sau al laringelui, din cauza rinitei alergice sau a inflamatiilor cronice ale sinusurilor paranazale. Puteti folosi nebulizatoare pentru copii si daca acestia au bronsita cronica, astm bronsic sau daca au aparut anumite conditii in urma pneumoniei. De asemenea, aparatele de aerosoli sunt utile si pentru a combate racelile sezoniere sau in caz de nas infundat.

Terapia cu aerosoli este o metoda de tratament pe care medicii o prefera din ce in ce mai des in cazul persoanelor cu infectii la nivelul cailor respiratorii superioare, si mai ales atunci cand pacientii sunt copii mici sau prescolari. Nebulizatoarele sunt recomandate atunci cand cel mic se confrunta cu tuse, rinoree sau respiratie dificila, pentru ca au capacitatea de a fluidiza mucusul aflat in plamani si de a favoriza eliminarea prin suflarea nasului sau prin tuse. Specialistii au observat ca folosirea nebulizatoarelor asigura o vindecare mai rapida decat in cazul administrarii pe cale obisnuita a tratamentelor medicamentoase.

Nebulizatoare Catena Pas cu Pas destinate celor mici

Nebulizatoarele destinate copiilor sunt proiectate in asa fel incat sa aiba un design cat mai prietenos si mai placut, pentru ca administrarea medicamentului sa fie mai putin inconfortabila. Din oferta Catena Pas cu Pas puteti alege mai multe modele concepute special pentru cei mici: nebulizatoare ORO – NEB Baby roz si albastru, Aparat de aerosoli cu piston – ORO Family Plus, Aparat de aerosoli silentios - portabil ORO – MESH.

Nebulizatoarele pentru copii ORO – NEB Baby sunt ideale pentru uz casnic si sunt foarte compacte. Au un furtun lung si structuri speciale care ajuta la prevenirea varsarii medicamentului, fiind prevazute si cu un suport special. Setul contine un capat bucal, 5 filtre de rezerva, compresor, nebulizator, un furtun de 2 metri si cate o masca PVC pentru copii si adulti.

Aparatul de aerosoli cu piston ORO – FAMILY PLUS este rapid si silentios, fiind indicat pentru utilizari frecvente – atat in institutii medicale cat si la domiciliu. Este un model compact si fiabil, dotat cu un maner care permite sa fie transportat cu usurinta. Aparatul de aerosoli silentios - portabil ORO – MESH are o greutate de doar 98 de grame (fara baterie) si dispune de o tehnologie pe baza de membrana, care asigura parametri ridicati de inhalare.

