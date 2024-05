Lista muzeelor care vor fi deschise la ediția aniversară Noaptea Muzeelor. Evenimentul este umbrit de greve și proteste

Organizatorii au anunţat că sâmbătă, la evenimentul Noaptea Muzeelor, vor fi deschise 253 de obiective în toată ţara, cu cele mai multe în Bucureşti - 55, la Iaşi - 34, Târgu Mureş - 22 şi în Cluj-Napoca - 18. Unele dintre cele mai importante muzee din ţară şi din Bucureşti nu vor participa. Cauza: inechităţile salariale din domeniu. În Bucureşti, protestul sindicaliştilor din muzee va avea loc în faţa Ministerului Culturii şi în Piaţa Victoriei.

Toate muzeele din România funcţionează, ca în fiecare weekend din an, în conformitate cu programul normal de lucru stabilit prin Regulamentul Intern, a anunţat Federaţia CulturMedia.

Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor respectă decizia unei mari şi reprezentative părţi a muzeelor din România de a nu participa în acest an, „urmare a acestei situaţii nefireşti”, la ediţia jubiliară a Nopţii Muzeelor, sub deviza „Noapte în muzeele din România”.

Sâmbătă, de Ziua Internaţională a Muzeelor, protestul anunţat de sindicalişti se va desfăşura între orele 16.00 şi 19.00 în faţa Ministerului Culturii şi de la ora 19.45 în Piaţa Victoriei, alveola centrală. Angajaţii din muzee cer creşterea cu 20% a salariilor din sectorul muzeal pentru orice poziţie profesională, echilibrarea marilor inechităţi şi discriminări care există în interiorul sectorului cultural.

În Bucureşti, MMB, MNIR, MNAR, MNAC şi Muzeul "Antipa" nu vor fi deschise sâmbătă noaptea

Muzeul Municipiului Bucureşti a anunţat încă de la sfârşitul lui aprilie că nu va participa la eveniment, solidarându-se cu revendicările legitime ale sectorului muzeal cu privire la creşterea salariilor angajaţilor din domeniu.

Muzeul Naţional de Artă al României nu va participa la Noaptea Muzeelor, după anunţul membrilor Sindicatului Muzeului Naţional de Artă al României de a nu efectua ore suplimentare în afara programului obişnuit de lucru.

Muzeul Naţional de Artă Contemporană

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa" va avea un program normal de vizitare sâmbătă, fiind deschis între orele 10.00 - 20.00, ultima intrare fiind la ora 19.00.

Muzeul Naţional de Istorie a României a anunţat că "din motive obiective" nu va organiza Noaptea Muzeelor.

În ţară

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Muzeul de Artă Populară şi Muzeul de Artă din Constanţa nu vor fi participa la Noaptea muzeelor, întrucât membrii de sindicat din aceaste instituţii vor participa la protestul de la Bucureşti.

Muzeul Naţional de Artă Timişoara nu va participa la ediţia din acest an a evenimentului, solidarizându-se cu sidicaliştii CulturMedia, instituţia fiind deschisă conform programului obişnuit.

„Ediţia 20 trebuia să fie un motiv de sărbătoare şi de celebrare a muzeelor. Din nefericire, foarte multe muzee din toată ţara nu vor participa la eveniment în semn de protest faţă de întârzierile în promulgarea ordonanţei care să reglementeze creşterea cu 20% a angajaţilor din sectorul muzeal. Dintre oraşele ale căror muzee nu participă la Noaptea Muzeelor 2024 se numără: Baia-Mare, Satu-Mare, Bistriţa, Suceava, Botoşani, Piatra-Neamţ, Vaslui, Tulcea, Slatina, Târgovişte, Rm. Vâlcea, Brăila, Buzău, Hunedoara”, au anunţat organizatorii.

"Ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor va fi una aparte şi asta nu pentru că marcăm 20 de ani de existenţă, motiv de sărbătoare în condiţii normale, ci pentru că va aduce cu sine probabil cel mai mare protest al muzeelor din '89 încoace. Din acest motiv veţi observa că multe muzee din ţară nu apar pe programul Nopţii Muzeelor 2024, reprezentanţii acestora putând fi găsiţi şi susţinuţi în Piaţa Victoriei", a scris pe Facebook Dragoş Neamu, manager al evenimentului.

Cine participă în premieră

La prima participare în acest an se află: Filarmonica Banatul din Timişoara, Institutul de Istorie a Religiilor din Bucureşti, Penitenciarul din Târgu Mureş sau Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia.

Din programul entităţilor culturale participante în Capitală

Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Mai multe expoziţii de artă populară şi contemporană vor putea fi vizitate în intervalul orar 18.00 – 21.30: „Alexandru Tzigara-Samurcaş – Întemeietorul Muzeului Naţional”, „Culorile dezgheţului. Satul basarabean în pictura anilor 1960”, „Revendicând pământul”, „Sezonierii”, despre viaţa zilnică a sezonierilor români în ţări ale Europei de Vest, „Forme şi culori”.

Program de vizitare: de la ora 10.00 până la ora 1.00.

Muzeul Naţional al Literaturii Române

Program de evenimente care vor avea loc atât la sediul din Piaţa Amzei al instituţiei (strada Nicolae Creţuescu nr. 8), cât şi toate casele memoriale: Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărţişor", Casa Memorială „Anton Pann", Casa Memorială „Liviu şi Fanny Rebreanu", Casa Memorială „Ion Minulescu şi Claudia Millian" şi Casa Memorială „George şi Agatha Bacovia".

Program de vizitare: de la ora 18.00

Primăria deschisă

Tururi ghidate ale Primăriei Capitalei, expoziţii, muzică live şi proiecţii de film vor avea loc atât în incinta palatului, cât şi în curtea interioară a actualului sediu din bulevardul Regina Elisabeta, nr 47. Bucureştenii şi turiştii sunt aşteptaţi, între orele 18:00 - 24:00, la „Primăria deschisă”, desfăşurată în cadrul ediţiei aniversare „Noaptea Muzeelor” #20, pentru a afla poveşti despre oraşul trecut şi prezent. Vizitatorii vor vedea o selecţie restrânsă de lucrări semnate de artistul Salvador Dalí, în cadrul microexpoziţiei „Universul lui Salvador Dalí”.

În premieră, la sediul Primariei Capitalei, se va vedea instalaţia de artă contemporană „Patrimoniul lui Ivan Patzaichin”, macheta muzeului şi filmul documentar despre proiectul participativ Dâmboviţa Delivery al cărui rezultat a constat în realizarea unei sculpturi dedicate marelui sportiv.

Program de vizitare: între orele 18.00 - 24.00.

MINA - Museum of Immersive Art

O expoziţie inedită a celor mai importante capodopere ale picturii universale va putea fi admirată la MINA - Museum of Immersive Art şi MINA Pop Up, atât la Bucureşti, cât şi la Cluj.

Accesul se va face pe bază de bilete ce pot fi achiziţionate la preţ redus cu 50%. Acestea pot fi achiziţionate online sau de la faţa locului, în limita locurilor disponibile.

Program de vizitare: între orele 20.00 şi 01.00.

ARCUB - Hanul Gabroveni

Trei expoziţii distincte ce îmbină arta, sustenabilitatea şi arhitectura într-un mod inspiraţional: „Art & Coffee for a Sustainable Future” by Premium Edu – Sala Studio, „Revitalizarea unui spaţiu cu personalitate - Cinema MARCONI” - spaţiul Info Hub, şi „Universul lui Salvador Dalí” - spaţiile Hanului Gabroveni de la demisol, parter şi etajul I, pot fi vizitate sâmbătă.

Program de vizitare: între orele 18.00 - 02.00

Teatrul Nottara

Tururi ghidate în expoziţia „Origini / Repere - o călătorie în istoria Teatrului Nottara”, în culisele teatrului şi concert Kadjavsi

Program de vizitare: între 20.00 - 2.00

Ateneul Român

Tur ghidat şi un recital susţinut de Trio Mozaic.

Program de vizitare: între orele 22.00 şi 1.00.

Muzeul Forbalului

Obiecte de colecţie unice în Europa Centrală şi de Est, de la tricouri şi obiecte personale ale lui Hagi, Popescu, Maradona sau Ronaldo.

Program de vizitare: de la ora 15.00

Noaptea Atelierelor la UNARTE

Programul Noaptea Atelierelor include: tururi ghidate ale atelierelor, unde publicul va observa studenţii la lucru, demonstraţii live de pictură, sculptură, şi multe alte forme de artă, expoziţii speciale cu lucrări ale studenţilor, care vor ilustra diversitatea şi bogăţia talentului din cadrul UNARTE, dialoguri deschise cu artiştii.

Program de vizitare: între orele 18.00 - 2.00

Program comun cu Republica Moldova

Şi în ediţia din acest an sunt înscrise, într-un program comun, muzee din Republica Moldova. Continuăm linia de colaborare pentru a ne promova împreună şi pentru a ne prezenta în faţa publicului prin evenimente, expoziţii şi proiecte despre care veţi afla de pe acest website. Geografia programului se extinde până în Chişinău şi în diverse raioane ale Republicii Moldova.

Linie specială STB în Bucureşti

De Noaptea Muzeelor va fi disponibilă o linie specială de autobuze, care va face legătura cu principalele obiective deschise în noaptea de sâmbătă spre duminică. Linia specială „Noaptea Muzeelor” va funcţiona între orele 18.00 şi 1.00, pe traseul Piaţa Presei - Piaţa Unirii (şi retur).

Noaptea Europeană a Muzeelor, sărbătorită anual în 18 mai, este o acţiune iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa şi patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor.