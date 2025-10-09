Cărtărescu a pierdut iar Premiul Nobel pentru Literatură. Câștigătorul din 2025 este scriitorul Laszlo Krasznahorkai din Ungaria

A fost anunțat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură 2025, care a fost atribuit joi, 9 octombrie, scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai. Printre romanele sale traduse și publicate în România se numără „Satantango” și „Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim”.

Premiul Nobel pentru Literatură 2025 i-a fost atribuit scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Trei premii literare care au avut impact asupra lumii

A făcut legătura între est şi vest - Nobel în 1913

Rabindranath Tagore a influenţat atât naţionalismul indian, cât şi filosofia umanistă globală.

A contestat naraţiunile rasiale şi istorice - Nobel în 1993

Toni Morrison a scris despre circumstanţe dificile şi latura întunecată a umanităţii. Cărţile sale au redefinit canonul american.

A dat voce oamenilor în momente traumatice - Nobel în 2015

„Romanele documentare” ale Svetlanei Alexievich au criticat regimurile politice din Uniunea Sovietică şi Belarus.

Istoria premiului Nobel pentru Literatură

117 premii Nobel pentru Literatură au fost acordate începând cu 1901. În total, 119 persoane au primit Premiul Nobel pentru Literatură în perioada 1901-2022.

Premiul Nobel pentru Literatură nu a fost acordat în şapte ocazii: în 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 şi 1943. În statutul Fundaţiei Nobel se spune: „Dacă niciuna dintre operele luate în considerare nu se dovedeşte a avea importanţa indicată în primul paragraf, premiul în bani va fi rezervat până în anul următor. Dacă, chiar şi atunci, premiul nu poate fi acordat, suma va fi adăugată la fondurile restricţionate ale fundaţiei”. În timpul Primului şi celui de-Al Doilea Război Mondial, au fost acordate mai puţine premii Nobel.

Premiul Nobel pentru Literatură a fost împărţit între două persoane doar în patru ocazii. Ultima dată a fost în 1974. Cele patru ocazii în care Nobelul a fost împărţit în literatură au fost: 1904 - Frédéric Mistral, José Echegaray, 1917 - Karl Gjellerup, Henrik Pontoppidan, 1966 - Shmuel Agnon, Nelly Sachs, 1974 - Eyvind Johnson, Harry Martinson.

Până în prezent, cel mai tânăr laureat al premiului pentru Literatură este Rudyard Kipling, cunoscut pentru ”Cartea junglei”, care avea 41 de ani când a primit premiul pentru literatură în 1907.

Cel mai în vârstă laureat al Premiului Nobel pentru Literatură până în prezent este Doris Lessing, care avea 88 de ani când a primit premiul, în 2007.

18 femei au primit Premiul Nobel pentru Literatură. Scriitoarea suedeză Selma Lagerlöf (1858-1940) a fost prima femeie care a primit premiul, în 1909. Selma Lagerlöf a fost premiată cu cinci ani înainte de a fi aleasă în Academia Suedeză, instituţia care acordă Premiul Nobel şi care este responsabilă de selectarea laureaţilor Premiului Nobel pentru Literatură.

1909 - Selma Lagerlöf, 1926 - Grazia Deledda, 1928 - Sigrid Undset, 1938 - Pearl Buck, 1945 - Gabriela Mistral, 1966 - Nelly Sachs, 1991 - Nadine Gordimer, 1993 - Toni Morrison, 1996 - Wislawa Szymborska, 2004 - Elfriede Jelinek, 2007 - Doris Lessing, 2009 - Herta Müller, 2013 - Alice Munro, 2015 - Svetlana Alexievici, 2018 - Olga Tokarczuk, 2020 - Louise Glück, 2022 - Annie Ernaux.

Două persoane au refuzat până acum Premiul Nobel pentru Literatură: Boris Pasternak, în 1958, „a acceptat mai întâi, dar ulterior a fost determinat de autorităţile ţării sale (Uniunea Sovietică) să refuze premiul”, şi Jean Paul Sartre, în 1964, pentru că el refuza în mod constant toate onorurile oficiale.

Nimeni nu a primit Premiul Nobel pentru Literatură de mai multe ori.

În schimb, există o situaţie de acordare postumă. În 1931, Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat postum lui Erik Axel Karlfeldt. Din 1974, Statutul Fundaţiei Nobel stipulează că un premiu Nobel nu poate fi acordat postum, cu excepţia cazului în care decesul a survenit după anunţarea premiului Nobel.

Dag Hammarskjöld a primit, de asemenea, un premiu postum, Premiul Nobel pentru Pace în 1961.

Vineri, va fi anunţat Premiul Nobel pentru Pace, râvnit de președintele SUA, Donald Trump, iar luni cel pentru Economie.

