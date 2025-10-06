„Vă solicităm insistent să atribuiţi Premiul Nobel pentru pace preşedintelui Trump”, au cerut familiile ostaticilor israelieni luați de Hamas

Autor: Silvia Salcie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 21:27
„Vă solicităm insistent să atribuiţi Premiul Nobel pentru pace preşedintelui Trump”, au cerut familiile ostaticilor israelieni luați de Hamas
Donald Trump la ONU FOTO Hepta

Forumul familiilor, principala organizaţie a rudelor ostaticilor din Israel, a cerut luni, 6 octombrie, ca premiul Nobel pentru pace să-i fie atribuit anul acesta preşedintelui american Donald Trump pentru „hotărârea sa de a instaura pacea” în regiune, relatează AFP.

Premiul Nobel va fi decernat în 10 octombrie.

Într-o scrisoare trimisă Comitetului norvegian pentru premiul Nobel, Forumul familiilor ostaticilor deţinuţi în Fâşia Gaza afirmă că Donald Trump a făcut „posibil ceea ce mulţi spuneau că este imposibil”.

„Vă solicităm insistent să atribuiţi premiul Nobel pentru pace preşedintelui Trump, căci el a jurat că nu se va odihni şi nu se va opri până când ultimul ostatic nu se va întoarce acasă”, scrie Forumul într-un comunicat.

Acest apel intervine în timp ce negocieri indirecte între Israel şi Hamas au început luni în Egipt pe baza unui plan al preşedintelui american care urmăreşte eliberarea ostaticilor şi încetarea războiului în Fâşia Gaza.

Donald Trump a declarat public că doreşte să primească premiul Nobel pentru pace, deşi experţii estimează că şansele sale sunt reduse.

Liderul american se laudă că ar fi rezolvat şase sau şapte conflicte în tot atâtea luni, cifră pe care experţii o consideră mult exagerată.

