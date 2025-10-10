Cine este câștigătorul premiului Nobel pentru Pace. „Pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice”

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri, 10 octomvrie, că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei curajoase și devotate apărătoare a păcii – unei femei care ține vie flacăra democrației în mijlocul unei întunecimi tot mai adânci. În calitate de lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în timpurile recente”, afirmă Comitetul Nobel în comunicatul de presă publicat odată cu anunțarea câștigătorului.

„Doamna Machado a fost o figură esențială și unificatoare într-o opoziție politică ce fusese cândva profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și un guvern reprezentativ. Ea primește Premiul Nobel pentru Pace pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație. Ca lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină din ultima vreme. Doamna Machado a fost o figură cheie, unificatoare, într-o opoziție politică care a fost cândva profund divizată - o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere și un reprezentativ. Tocmai acesta este esența democrației: dorința noastră comună de a apăra principiile guvernării populare, chiar dacă nu suntem de acord. Într-un moment în care democrația este amenințată, este mai important ca niciodată să apărăm acest teren comun”, subliniază Comitetul Nobel.

„Venezuela a evoluat dintr-o țară relativ democratică și prosperă într-un stat brutal, autoritar, care suferă acum o criză umanitară și economică. Majoritatea venezuelenilor trăiesc în sărăcie profundă, chiar dacă puțini din vârf se îmbogățesc. Mașinăria violentă a statului este îndreptată împotriva propriilor cetățeni ai țării. Aproape 8 milioane de oameni au părăsit țara. O poziția a fost sistematic reprimată prin fraudării alegerilor, urmăririi penale și încarcerării”, mai susține Comitetul.

„Regimul autoritar din Venezuela îngreunează extrem de multă muncă politică. În calitate de fondatoare a Súmate, o organizație dedicată dezvoltării democratice, dna Machado a susținut alegeri libere și corecte în urmă cu mai bine de 20 de ani. După cum a spus ea: „A fost o alegere între buletinele de vot și gloanțe”. În funcțiile politice și în serviciile organizațiilor de atunci, dna Machado a pledat pentru independența sistemului judiciar, drepturile omului și reprezentarea populară. A petrecut ani de zile lucrând pentru libertatea poporului venezuelean”, se mai arată în anunț.

„Înainte de alegerile din 2024, dna Machado a fost candidata opoziției la președinție, dar regimul i-a blocat candidatura. Apoi l-a susținut la alegeri pe reprezentantul unui alt partid, Edmundo Gonzalez Urrutia. Sute de mii de voluntari s-au mobilizat, indiferent de diviziunile politice. Aceștia au fost instruiți ca observatori electorali pentru a asigura alegeri transparente și corecte. În ciuda riscului de hărțuire, arestare și tortură, cetățenii din întreaga viață la supravegherea secțiilor de votare. S-au asigurat că numărătoarea finală a fost documentată înainte ca regimul să poată distruge buletinele de vot și să mintă cu privire la rezultat.

Eforturile opoziției colective, atât înainte, cât și în timpul alegerilor, au fost inovatoare și curajoase, pașnice și democratice. Regimul a refuzat să accepte rezultatul alegerilor și s-a agățat de putere.

Democrația este o condiție prealabilă pentru o pace durabilă. Cu toate acestea, trăim într-o lume în care democrația este în retragere, unde tot mai multe regimuri autoritare contestă normele și recurg la violență. Concentrarea rigidă a regimului venezuelean asupra puterilor și a represiunii populației nu sunt unice în lume. Observăm aceleași tendințe la nivel global: statul de drept abuzat de cei care care dețin controlul, mass-media liberă redusă la tăcere, criticii închiși și societățile împinse spre o guvernare autoritară și militarizare. În 2024, au avut loc mai multe alegeri decât oricând, dar tot mai puține sunt libere și corecte.

De-a lungul istoriei sale, Comitetul Nobel din Norvegia a onorat femei și bărbați curajoși care s-au opus represiunii, care au purtat speranța libertății în celulele închisorii, pe străzi și în piețele publice și care au demonstrat prin acțiunile lor că rezistența pașnică poate schimba lumea. În ultimul an, dna Machado a fost forțată să trăiască în ascunzătoare. În ciuda amenințării serioase la adresa vieții sale, ea a rămas în țară, o alegere care a inspirat milioane de oameni.

Când autoritarii preiau puterea, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă. Democrația depinde de oameni care refuză să tacă, care să îndrăznesc să facă un pas înainte în ciuda riscurilor grave și care nu amintesc că libertatea nu trebuie niciodată luată de bună, ci trebuie să fie întotdeauna apărată - cu cuvinte, cu curaj și cu determinare.

Maria Corina Machado îndeplinește toate cele trei criterii anunțate în testamentul lui Alfred Nobel pentru selecția unui laureat al Premiului pentru Pace. Ea a unit o poziție țării sale. Nu a ezitat niciodată în a rezista militarizării societăților venezuelene. A fost fermă în sprijinul său pentru o tranziție pașnica către democrație”! mai spune comitetul.

Machado, acum în vârstă de 58 de ani, și-a anunțat candidatura la președinție pentru alegerile prezidențiale organizate de Venezuela în 2024. Când i s-a interzis să candideze, l-a susținut pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo González Urrutia. Opoziția s-a mobilizat pe scară largă și a adunat o documentație sistematică care demonstra că ea fusese adevărata câștigătoare a alegerilor. Regimul președintelui Maduro și-a revendicat victoria și și-a înăsprit controlul asupra puterii.

María Corina Machado și Edmundo González Urrutia au primit anul trecut Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire din partea Parlamentului European.

Ei au fost premiați pentru „lupta lor curajoasă de a restabili libertatea și democrația în Venezuela. În căutarea lor a unei tranziții de putere corectă, liberă și pașnică, ei au susținut fără teamă valorile pe care milioane de venezueleni și Parlamentul European le prețuiesc atât de mult: justiția, democrația și statul de drept”, a declarat atunci Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, într-un comunicat remis de legislativul UE.

Anunțul vine în contextul controverselor legate de dorința lui Donald Trump de a obține premiul.

Cine este María Corina Machado Parisca

María Corina Machado Parisca (n. 7 octombrie 1967) este politiciană și ingineră din Venezuela, lideră a opoziției în prezent și fost membru al Adunării Naționale între 2011 și 2014.

Machado a intrat în politică în 2002, fondând și conducând alături de Alejandro Plaz organizația de monitorizare a votului Súmate. Ea este, de asemenea, coordonatoarea națională a partidului politic Vente Venezuela și a fost inclusă în 2018 în lista BBC 100 Women, iar în 2025 revista Time a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume. Guvernul lui Nicolás Maduro i-a interzis să părăsească țara, Machado fiind considerată una dintre figurile principale ale opoziției venezuelene.

Machado a candidat la alegerile prezidențiale din Venezuela din 2012, pierzând în fața lui Henrique Capriles în cadrul primarelor opoziției. În timpul protestelor din 2014, a fost una dintre figurile principale în organizarea demonstrațiilor împotriva guvernului Maduro.

În 2019, în contextul crizei prezidențiale, ea a anunțat că va lansa o nouă candidatură prezidențială dacă președintele interimar disputat Juan Guaidó ar fi reușit să organizeze alegeri, însă planul nu s-a concretizat.

Sub amenințarea constantă a regimului Maduro

În 2023, María Corina Machado a fost precandidată pentru Vente Venezuela în alegerile primare ale Platformei Unitare, însă la 30 iunie 2023 a fost descalificată timp de 15 ani de către Curtea de Conturi a Venezuelei. Descalificarea ei a fost confirmată în ianuarie 2024 de Curtea Supremă de Justiție a Venezuelei.

După câștigarea alegerilor primare, Machado a fost declarată candidatul opoziției pentru alegerile prezidențiale din 2024, însă pe 22 martie 2024 a fost înlocuită de Corina Yoris. Yoris a fost împiedicată să se înregistreze ca și candidat, fiind temporar înlocuită de Edmundo González Urrutia.

La 1 august 2024, Machado a publicat o scrisoare în The Wall Street Journal, afirmând că s-a ascuns „de frica pentru viața mea, libertatea mea și a concetățenilor mei, din cauza dictaturii lui Nicolás Maduro”. Această măsură reflectă situația politică tensionată și pericolul resimțit de liderii opoziției în Venezuela.

