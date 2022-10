Câștigătorii Premiului Nobel pentru Pace: două organizații civice din Ucraina și Rusia, dar și un activist din Belarus VIDEO

Premiul Nobel pentru Pace pe 2022 le-a fost decernat activistului belarus Ales Bialiatski (aflat în închisoare) şi organizaţiilor Memorial din Rusia şi Centrul pentru Libertăţi Civile din Ucraina, anunţul fiind făcut, vineri, la Oslo.

“Laureaţii premiului pentru pace reprezintă societatea civilă în ţările lor. Au promovat mulţi ani dreptul de a critica puterea şi a proteja drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Au făcut eforturi extraordinare pentru a documenta crimele de război, abuzurile cu privire la drepturile omului şi abuzul de putere. Împreună demonstrează semnificaţia societăţii civile pentru pace şi democraţie”, a precizat Comitetul Nobel.

⚡️⚡️⚡️ #Belarusian human rights activist Ales #Bialiatski, who is currently in prison, received the #Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/nQlfhGvORv