Suma uriașă cu care s-a vândut la licitație o chitară a lui Noel Gallagher din trupa Oasis. „Este cea mai bună lume”

O chitară a muzicianului britanic Noel Gallagher, pe care acesta a descris-o în 1997 drept "cea mai bună din lume", a fost vândută sâmbătă la licitaţie pentru suma de 226.800 de lire sterline (peste 271.000 de euro), informează AFP.

Fraţii Gallagher, Liam şi Noel, au anunţat în august că trupa lor Oasis se va reuni pentru un turneu în vara anului viitor.

Revenirea emblematicei trupe de BritPop din anii '90 a stârnit un entuziasm uriaş în rândul fanilor. Biletele pentru concerte s-au epuizat, iar albumul lor de debut "Definitely Maybe", lansat în urmă cu 30 de ani, a ocupat din nou primul loc în topuri în septembrie.

Once said by Noel Gallagher to be the 'best guitar in the world', our custom Noel Gallagher silver sparkle Gibson Les Paul Florentine guitar sold for an impressive £226,800 (incl. bp)! #Oasis #PropstoreLiveAuction pic.twitter.com/jxsbLo0Z9q