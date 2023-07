Continuă ”miracolul” Akugue în circuitul WTA. Necunoscuta care a eliminat o semifinalistă la Roland-Garros

Openul European de la Hamburg, turneul WTA aflat în plină desfășurare, a consemnat apariția de senzație în circuitul profesionist a unei germance cu origini nigeriene.

Astfel, Noma Noha Akugue (19 ani), aflată la primul său turneu WTA, beneficiară a unui wild-card, s-a calificat în semifinale după trei victorii spectaculoase.

Akugue (207 WTA) le-a învins pe rând pe Laura Pigossi (Brazilia, 147 WTA), pe australianca Storm Hunter (154 WTA), și pe Martina Trevisan din Italia, semifinalistă la Roland-Garros în 2022.

Contra italiencei, Akugue s-a impus azi cu 5-7, 6-4, 7-5 și va evolua în semifinale cu învingătoarea duelului Pera - Shnaider.

Continuing to fly through the draw 🚀

An emotional win for Noma Noha Akugue who claims her spot in the final 4 in Hamburg!#HamburgOpen pic.twitter.com/d0QNTnhDgG