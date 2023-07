Povestea continuă cu formidabila Akugue. Primul turneu WTA, prima finală

Openul European de la Hamburg, turneul WTA aflat în plină desfășurare, a consemnat apariția de senzație în circuitul profesionist a unei germance cu origini nigeriene.

Astfel, Noma Noha Akugue (19 ani), aflată la primul său turneu WTA, beneficiară a unui wild-card, s-a calificat în finală după patru victorii spectaculoase.

Akugue (207 WTA) le-a învins pe rând pe Laura Pigossi (Brazilia, 147 WTA), pe australianca Storm Hunter (154 WTA), pe Martina Trevisan din Italia (76 WTA), semifinalistă la Roland-Garros în 2022, și pe Diana Shnaider din Rusia (101 WTA).

Contra rusoaicei, Akugue s-a impus azi cu 6-3, 6-3 și va evolua în finală cu olandeza Arantxa Rus.

The fairytale continues on home soil ❤️🇩🇪

Noma Noha Akugue surges into her first tour-level FINAL in her maiden WTA main draw appearance! #HamburgOpen pic.twitter.com/6uY489LKgy