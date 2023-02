Constructorii Nokia de la Jucu au fost amendati

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Cluj a controlat subantrenorii firmei Goldbeck care construieste fabrica Nokia de la Jucu, judetul Cluj, si au gasit nereguli privind declararea cetatenilor straini detasati la munca in Romania, transmite NewsIn.

Fiecare firma a fost amendata cu cate 4.500 de lei. Inspectorul sef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Cluj, Daniel Pacurar, a declarat ca este vorba de 161 de cetateni straini din Slovacia, Germania si Polonia care lucreaza pe santierul Nokia Village din cadrul parcului industrial Tetarom III.

Daniel Pacurar a declarat ca in perioada 21 ianuarie - 4 februarie s-a desfasurat un control in zona parcului industrial Tetarom III vizand activitatea desfasurata de societati straine care au detasati cetateni straini pe teritoriul judetului Cluj, in speta societatea Goldbeck, care este antreprenor general, si inca 13 societati straine, care desfasoara

activitate in zona parcului industrial.

Acesta sustine ca, potrivit legii, respectiv HG 344/2007, firmele care au detasati la munca cetateni straini in Romania au obligatia sa comunice acest lucru ITM, cu cinci zile inainte de prima zi de lucru sau, cel tarziu, in prima zi de lucru, ceea ce nu s-a intamplat in cazul subantreprenorilor Goldbeck. In caz contrar firmele risca amenzi de la 4.500 de lei pana la 9.000 de lei.

Daniel Pacurar a mai afirmat ca la firma Goldbeck nu au fost sesizate nereguli, iar celelalte societati au declarat ca nu cunosteau faptul ca trebuie sa depuna aceasta comunicare, doua dintre ele refuzand sa semneze procesul verbal de constatare a contraventiei.

