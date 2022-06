Contractul colectiv pentru angajatii Nokia din Jucu nu prevede plati compensatorii

Contractul colectiv de munca pentru angajatii de la fabrica Nokia din Jucu nu prevede acordarea de plati compensatorii, astfel incat fabrica nu e obligata sa acorde despagubiri, potrivit surselor din interiorul fabricii.

"Angajatii sunt acum la mana conducerii Nokia, pentru ca in contractul colectiv de munca, semnat in luna februarie a acestui an intre liderii celor doua sindicate de la fabrica din Jucu si reprezentantii Nokia Romania, nu se prevede nicaieri plata unor salarii compensatorii in cazul disponibilizarilor colective.

In CCM nu a fost prevazut asa ceva pentru ca documentul are valabilitate pana in 31 ianuarie 2014 si, probabil, nimeni nu si-a inchipuit ca pana atunci fabrica sa fie inchisa. Nu cred ca cineva s-a gandit ca Nokia va pleca dupa trei ani de functionare a fabricii din Jucu", au spus sursele citate de Mediafax.

In respectivul document sunt trecute doar prevederi referitoare la "restrangerea activitatii".

"Nokia este indreptatita si va tine seama de performanta profesionala a angajatilor ce pot fi afectati de masurile de restrangere a activitatii", se arata intr-unul dintre articolele CCM, conform surselor.

Conducerea Nokia a anuntat, joi ca va inchide fabrica de telefoane din comuna Jucu, judetul Cluj, in cadrul unui plan de eficientizarea a activitatii sale globale.

2.200 de oameni vor fi disponibilizati, iar Nokia a anuntat ca le va acorda trei salarii compensatorii. Reprezentantii angajatilor negociaza zilele acestea cu cei ai companiei, incercand sa obtina mai multe compensatii.

