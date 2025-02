Ponta, despre plecarea Nokia sau de ce Romania nu e Germania

Victor Ponta, seful PSD, sustine ca plecarea companiei Nokia de la Jucu nu este cel mai grav eveniment in sine, ci faptul ca 2.500 de oameni raman fara un loc de munca.

"Cel mai grav eveniment, la partea vizibila, nu este decizia celor de la Nokia de a se retrage din Romania, ci anunta 2.500 de oameni ca, de la anumita data, sunt someri. Partea mai putin vizibila este greu de prezentat. Noi, in doi ani, am pierdut 700.000 de locuri de munca.

Anul acesta, investitiile straine in Romania sunt de un miliard de euro, faptul ca am facut in septembrie o emisiune de bonduri cu o dobanda de 6,75%, in conditiile in care Germania a facut cu 2%, toate aceste semne arata ca terapia de soc nu arata niciun semn ca lucrurile merg spre bine", sustine acesta.

Potrivit sefului PSD, daca Romania ar fi avut legislatia Germaniei ar fi putut reactiona intr-un mod similar atunci cand Nokia a decis sa plece de la nemti.

"Concluzia evenimentului Nokia este ca ceea ce am spus, ca daca Romania nu gaseste solutii pentru problema locurilor de munca, nu gaseste nimic altceva, nu poti sa ai bani pentru pensionari si someri. Daca va uitati la reactia Germaniei cand a plecat Nokia o sa vedeti ca foarte greu au plecat si cu foarte mari cheltuieli.

Nokia nu poate sa plece daca ai o legislatie europeana si daca ai niste contracte in sens european, asa cum au avut nemtii, care au spus 'plecati, dar ne dati inapoi ce ati investit, creati locuri de munca, nu veti mai veni in Germania ca sa cereti noi facilitati'", a concluzionat Ponta.

Ads