Nokia ataca puternic pe piata Android, cu un smartphone ieftin

Autor: Dumitru Constantinescu
Luni, 24 Februarie 2014, ora 16:49
3145 citiri
Nokia ataca puternic pe piata Android, cu un smartphone ieftin
Foto: engadget.com

Compania Nokia este hotarata sa lupte de la egal la egal cu ceilalti producatori care folosesc sistemul de operare Android. Lansarea celui de-al treilea smartphone cu sistem de operare Android este un nou pas in aceasta ofensiva.

Dupa ce a lansat modelele Nokia X si Nokia X+, compania achizitionata de Microsoft vine pe piata gadgeturilor cu un al treilea model de smartphone cu sistem de operare Android, Nokia XL, scrie engadget.com.

Ecranul de tipul WVGA IPS al acestui nou model are o diagonala de 5 inchi. Camera foto situata in partea din fata este una de 5 megapixeli, ea fiind insotita de un blitz LED. Rezolutia afisajului este de 800x480 de pixeli, camera foto din spate avand o rezolutie de 5 megapixeli.

Pretul telefonului este unul mic, de doar 109 euro, acesta fiind destinat pietelor emergente. Dezavantajul noului model, ca si al celorlalte doua telefoane cu Android oferite de Nokia, este ca el nu va avea acces la magazinul Google Play, ci la platforma oferita de Nokia si de alte site-uri. Deocamdata, acestea sunt singurele detalii tehnice puse la dispozitie de Nokia in legatura cu modelul Nokia XL.

