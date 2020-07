China ameninta cu masuri impotriva Nokia si Ericsson, daca UE va interzice folosirea echipamentelor Huawei in retelele 5G

Marea Britanie a cerut operatorilor de telecomunicatii sa nu mai cumpere componente 5G de la Huawei, incepand de la sfarsitul acestui an, si sa elimine din retelele 5G toate componentele existente provenite de la grupul chinez, pana in 2027.Compania suedeza Ericsson si cea finlandeza Nokia se numara printre beneficiarele imediate ale campaniei americane impotriva Huawei.Ministerul chinez al Comertului analizeaza masuri de control al exporturilor care ar impiedica Nokia si Ericsson sa livreze produse fabricate in China in alte tari.Masurile de retorsiune ar fi scenariul extrem pe care Beijingul l-ar folosi doar daca tarile europene vor interzice accesul furnizorilor chinezi la retelele lor 5G, a declarat o persoana citata de WSJ.UE nu a recomandat pana in prezent o interzicere a Huawei, dar a publicat standarde de securitate pe care statele membre trebuie sa le aplice atunci cand folosesc furnizori considerati ca implica un risc ridicat pentru retelele 5G.Nokia si Ericsson nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii.