Ucraina caută o alternativă la Starlink. Nokia discută o rețea de comunicații prin satelit

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 03 Noiembrie 2026, ora 19:19
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Ucraina caută o alternativă la Starlink. Nokia discută o rețea de comunicații prin satelit
FOTO Unsplash

Ucraina vrea să reducă dependența de serviciile de comunicații prin satelit controlate de companii externe. În acest context, Nokia și compania finlandeză ICEYE au semnat o scrisoare de intenție cu Ministerul Apărării de la Kiev pentru a analiza dezvoltarea unor sisteme de comunicații prin satelit aflate sub control ucrainean.

Deocamdată, nu există o rețea gata de lansare și nici un calendar clar. Acordul stabilește doar direcția în care cele trei părți ar putea colabora.

Nokia și ICEYE lucrează deja la sisteme de comunicații broadband bazate pe sateliți aflați pe orbită joasă, destinate în special utilizării guvernamentale. Astfel de rețele pot fi folosite pentru apărare, securizarea frontierelor sau intervenții în situații de urgență.

Problemele cu Starshield au grăbit discuțiile despre alternative

Interesul pentru noi soluții vine după ce autoritățile ucrainene au raportat probleme în folosirea Starshield pe terminale aflate în mișcare la viteze de aproximativ 160 km/h sau mai mari.

Potrivit oficialilor de la Kiev, aceste limitări au afectat unele operațiuni cu drone și sisteme de apărare aeriană.

În acest context, discuțiile despre o soluție proprie sau europeană au devenit mai importante. ICEYE spune că sprijină Ucraina încă din 2022 și că are experiență în construirea rapidă a unor sisteme spațiale dedicate unor state.

Proiectul Nokia–ICEYE nu este însă singura variantă luată în calcul. Uniunea Europeană lucrează deja la conectarea Ucrainei la GOVSATCOM, programul european pentru comunicații securizate prin satelit, devenit operațional în ianuarie 2026.

Separat, proiectul IRIS² prevede o constelație de 290 de sateliți, cu primele etape de implementare estimate până în 2029. Și compania canadiană Telesat pregătește o rețea proprie de sateliți pe orbită joasă, care ar putea intra în serviciu din 2028.

Pentru colaborarea dintre Nokia, ICEYE și Ucraina nu au fost anunțate încă numărul de sateliți, costurile sau data la care sistemul ar putea deveni funcțional.

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