România, raiul nomazilor digitali. Ce face din țara noastră teren fertil pentru munca la distanță

România se află pe locul 3 într-un top al țărilor care întrunesc cele mai bune condiții de viață pentru nomazii digitali, de la viteaza internetului și până la costul vieții.

Clasamentul realizat de VisaGuide.World se bazează pe un sistem cuprinzător de clasificare care evaluează țările în funcție de adecvarea lor pentru lucrătorii care își desfășoară munca de la distanță, în altă țară față de cea de reședință. La o privire mai aprofundată, statisticile care plasează România în acest top încetează să uimească. Legislația din țara noastră prevede că după 183 de zile de-a lungul a 12 luni consecutive de stat în România, un rezident al altei țări care lucrează aici este considerat de Codul fiscal ca având rezidență fiscală în România. Totodată, ocupăm poziția a cincea la nivel global în clasamentul țărilor cu internetul cel mai accesibil ca preț, cu o medie de 35 de lei pe lună, iar în ceea ce privește costul chiriilor și al cheltuielilor pentru alimentație, un străin care locuiește aici va cheltui mai puțin decât în majoritatea țărilor europene.

Cum arată topul VisaGuide.World

Metodologia Digital Nomad Visa Index este concepută pentru a oferi o prezentare precisă și cuprinzătoare a celor mai bune țări pentru nomazii digitali. Luând în considerare o gamă de factori, de la calitatea internetului la asistența medicală, și folosind un sistem de punctaj complex dar transparent, indexul servește ca un instrument esențial pentru lucrătorii la distanță care caută următoarea lor destinație, potrivit explicațiilor date de Visa.

Spania este țara de top pentru nomazii digitali, conform Indexului Nomad Digital VisaGuide, cu un scor de 4,50. Este urmată de Argentina pe locul al doilea cu un scor de 3,72. România, Emiratele Arabe Unite și Croația sunt clasate pe locurile 3, 4 și 5, respectiv, pentru a completa lista celor mai bune cinci țări pentru nomazi digitali.

Digital Nomad Visa Index unic ia în considerare o varietate de factori care afectează direct stilul de viață al unui nomad digital. Fiecărei țări i se acordă o valoare unică bazată pe acest set divers de criterii. Factorii din acest sistem de punctaj includ:

Disponibilitatea unei vize active

Viteza conexiunii la internet

Politicile fiscale și limita de scutire de taxe

Condițiile de venit pentru solicitarea vizei

Costul vieții, exprimat în euro

Scorul global privind sistemul de sănătate

Popularitatea în rândul turiștilor

Acești factori se combină pentru a forma un scor normalizat, evidențiind țările cele mai potrivite pentru nomazii digitali.

Cine poate fi nomad digital în România

Viza pentru nomazii digitali poate fi acordată celor care vor să lucreze de la distanță de pe teritoriul României pentru companii străine. Dacă îndeplinesc condițiile din lege, străinii ce obțin acest tip de viză sunt scutiți în mod expres de aplicarea impozitului și contribuțiilor sociale pentru veniturile salariale, dar numai până la momentul când legea română îi etichetează ca rezidenți fiscali în România.

Legea nr. 22/2022 a adăugat un nou subtip de viză pentru străinii care doresc să trăiască în România: viza de lungă ședere pentru nomazii digitali. Potrivit legii, un nomad digital poate fi angajatul unei companii străine sau proprietarul unei astfel de companii (înregistrate de cel puțin trei ani în altă țară). Ambele categorii trebuie să desfășoare servicii prin tehnologia informației și comunicațiilor și să solicite acest tip de viză pentru a se stabili în România.

Candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele cerințe:

Să aibă surse de venit din activitatea desfășurată, în sumă de cel puțin de trei ori salariul mediu brut pe lună în România, pentru ultimele șase luni înainte de aplicare și pe durata vizei;

Să își desfășoare activitatea la distanță, folosind tehnologia informației și comunicațiilor.

Prelungirea dreptului de ședere temporară pentru nomazii digitali se acordă inițial pentru șase luni. Prelungirile ulterioare sunt posibile dacă străinul îndeplinește în continuare cerințele necesare și prezintă o adeverință de venit de la organul fiscal.

Mai mult, în primele șase luni de ședere în România, cei cu viza de nomad digital nu datorează impozit pe venit sau contribuții sociale. Acest regim special este valabil dacă străinul petrece în România maximum 183 de zile (continuu sau cumulat) într-un interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic respectiv.

Dacă un nomad digital petrece 183 de zile în România pe parcursul a 12 luni consecutive, va fi considerat rezident fiscal conform Codului fiscal românesc și va fi supus impozitării și contribuțiilor sociale pe veniturile salariale obținute în țară.

E important de precizat că scutirea pentru primele 183 de zile nu se aplică altor tipuri de venituri obținute în România.

Costul vieții, al chiriilor și viteza la internet din România – greu de bătut în alte țări europene

România ocupă poziția a cincea global în clasamentul țărilor cu internetul cel mai accesibil ca preț, cu o medie de 35 de lei pe lună, potrivit unui studiu citat de Știrile Pro TV în martie 2023. În clasamentul costurilor, ne preced Sudanul, Kazahstanul, Republica Moldova și Belarusul. La extrema cealaltă, în Burundi, costurile internetului sunt de unsprezece ori mai mari decât în România.

Totodată, la jumătatea anului 2023, România se situa pe ultima poziție în Uniunea Europeană și pe locul 36 din 43 de națiuni europene în ceea ce privește costul vieții, conform site-ului numbeo.com. La nivel global, țara noastră se clasase pe locul 89 din 140 de țări analizate, clasamentul luând în calcul atât situația geografică a României, cât și nivelul său de dezvoltare. Cu toate acestea, este interesant de observat că România se clasează modest în ceea ce privește puterea de cumpărare locală.

Cu un index de cost al vieții de 38,4, unde New York reprezintă referința de 100, România are un cost al vieții mai mic decât Bulgaria (40,3), Muntenegru (42,4), Serbia (40,5) și Albania (40,4). Ne situăm ușor peste Bosnia (36,7), Belarus (36,3), Republica Moldova (35,9) și semnificativ mai sus decât Macedonia de Nord (32,5) sau Rusia (32,1).

Din punct de vedere al structurii costurilor, România, alături de Bulgaria (9,7%), se află în fruntea listei țărilor cu cele mai mici cheltuieli pentru chirie (sub 10% din costul de referință din New York), arată Financial Intelligence într-un material din noiembrie 2023. De asemenea, avem cele mai scăzute costuri pentru alimentație (33,8%, comparativ cu 36% în Polonia, 36,7% în Bulgaria și 38,2% în Portugalia, toate fiind sub pragul de 40%), și la nota de plată la restaurant (34,3%, față de 36,4% în Bulgaria, 36,7% în Slovacia, 38,8% în Cehia și 39,5% în Ungaria).

Spania și Argentina, țările perfecte pentru munca de la distanță

Portugalia ocupa un loc fruntaș în topul realizat de VIsaGuide.World, până când guvernul portughez a hotărât eliminarea așa-numitei „golden visa”, mai exact regimul de rezidență non-permanentă, care oferea reduceri fiscale timp de 10 ani pentru noii rezidenți, indiferent de naționalitatea acestora.

Spania se profilează ca fiind cea mai favorabilă destinație pentru nomazii digitali în anul 2024, cu un punctaj de 4,50 din 5. Începând cu 2023, viza pentru muncă la distanță în Spania le permite persoanelor să locuiască în țară pentru până la un an, dacă demonstrează un venit de cel puțin două ori mai mare decât salariul minim național, adică peste 2.600 de euro sau 2.750 de dolari americani pe lună.

Candidații trebuie să nu aibă antecedente penale în Spania sau în alte țări în ultimii cinci ani, să posede o asigurare de sănătate privată, un contract de muncă de un an cu o companie din afara Spaniei și cel puțin trei ani de experiență profesională sau o diplomă de studii superioare în domeniul lor de activitate, conform Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației din Spania.

La începutul acestui an, Spania a anunțat că soții/soțiile și familiile pot să se alăture solicitanților de vize de nomad digital, cu condiția să demonstreze venituri suplimentare. De exemplu, un solicitant trebuie să arate un venit adițional de 1.000 de dolari pe lună pentru fiecare membru al familiei, plus 335 de dolari pentru fiecare persoană suplimentară. Astfel, pentru o familie de patru persoane care dorește să se mute în Spania, solicitantul ar trebui să dovedească venituri de 4.350 de dolari pe lună, sau aproximativ 52.200 de dolari pe an.

Argentina este clasificată pe locul doi ca destinație ideală pentru nomazii digitali în 2024. Viza de nomad digital oferită de această țară permite lucrătorilor de la distanță să rămână pentru șase luni, cu posibilitatea de a-și prelungi șederea până la un an. Solicitanții trebuie să aibă un loc de muncă la distanță și un pașaport dintr-o țară care nu necesită viză pentru Argentina.

