Al Pacino nu credea că mai poate face copii la 83 de ani: ce măsură a luat pentru a înlătura suspiciunile

Al Pacino se pregăteşte să devină tată pentru a patra oară, a confirmat marţi purtătorul său de cuvânt presei americane. Potrivit People, actorul aşteaptă acest copil cu partenera sa Noor Alfallah, 29 de ani.

Se crede că cei doi sunt împreună din timpul pandemiei şi au fost văzuţi pentru prima dată împreună în aprilie 2022. Noor Alfallah este însărcinată în opt luni, dar sexul copilului este încă necunoscut.

Al Pacino are deja alţi trei copii: Julie Marie, 33 de ani, a cărei mamă este profesoara de teatru Jan Tarrant, şi gemenii Anton şi Olivia, 22 de ani, rodul unirii sale cu actriţa Beverly D'Angelo.

Dar lui Al Pacino nu i-a venit să creadă în momentul în care Noor Alfallah i-a spus că este însărcinată.

Se pare că actorul american s-a confruntat cu o serie de probleme medicale și nu credea că mai poate concepe copii.

Tocmai din acest motiv, conform TMZ, el a cerut un test de paternitate pentru a se asigura că el este tatăl copilului pe care Noor urmează să îl nască.

Surse au declarat pentru publicație că Al a fost "șocat" de veste și s-a îndoit că inițial este tatăl copilului. Dar un test ADN a arătat că el este într-adevăr tatăl.

Și prietenul lui, Robert de Niro, a devenit recent tată, la vârsta de 79 de ani.

