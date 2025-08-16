Schimbare dramatică de situație, pusă la cale de Trump: Avioanele americane îl apără pe Putin VIDEO

Avioanele americane îl protejează pe Putin la venirea și plecarea din Alaska FOTO: US Air Force

O schimbare dramatică de situație s-a produs în programul forțelor aeriene din cadrul North American Aerospace Defense Command (NORAD), totul fiind pus la cale de Donald Trump. Avioanele americane îl apără pe Vladimir Putin în timpul venirii și plecării din Alaska, unde a avut o convorbire cu președintele SUA.

Piloții americani antrenați să lupte împotriva Rusiei l-au protejat acum pe Putin. În cadrul unei operațiuni de securitate masive înainte de summitul lui Trump din Alaska, de la Anchorage, dar și după. Dictatorul rus a fost protejat de avioane de vânătoare americane care, în urmă cu doar câteva săptămâni, au fost angajate într-o confruntare dificilă cu un bombardier nuclear rusesc, potrivit Daily Mail.

„Este absolut o ironie”, a declarat generalul-maior în retragere al Forțelor Aeriene Regale Canadiene, Scott Clancy, pentru sursa citată. Clancy a fost comandant adjunct al regiunii Alaska a NORAD și a condus interceptarea amenințărilor când președintele Donald Trump a vizitat ultima dată locul summitului, Baza Comună Elmendorf-Richardson din Anchorage, în 2019.

Ads

NORAD s-a confruntat cu o presiune crescândă din partea aeronavelor rusești și chiar chinezești în ultimii ani, dar acum umbrela lor de securitate l-a protejat pe Putin. „Sunt aceleași trupe. Sunt aceleași avioane de combustibil, avioane de vânătoare, oameni de comandă și control.” „Deci există o ironie aici, cu siguranță”, a adăugat Clancy.

„Protecția care este oferită spațiului aerian nord-american este oferită deoarece apărăm continentul în permanență.” Ar fi la fel dacă Kim Jong-un ar vizita Națiunile Unite la New York, a adăugat el.

Putin va fi primul lider rus care vizitează Alaska de când Rusia a vândut-o SUA în 1867. Nu a rămas clar dacă avionul său va fi escortat pentru o parte din călătorie de avioane rusești sau dacă cele americane îl vor escorta, dar Clancy a spus că este puțin probabil.

„Un avion de vânătoare rusesc nu ar primi niciodată autorizația de a intra în spațiul aerian canadian sau american”, a spus el. „Și, în același timp, dacă ar încerca să intre în acel spațiu aerian fără autorizație, ar fi întâmpinați de aeronave NORAD și întorși.”

Ads

El a adăugat: „Nu asta își dorește Vladimir Putin, nu are în vedere o confruntare în contextul acestui summit.” El dorește ca summitul și modul în care se vor relaționa unul cu celălalt să fie subiectul principal de știre, nu securitatea din jurul acestuia. „Nu cred că armata rusă va încerca așa ceva. Ar fi fără precedent pentru ei să facă asta.” Serviciul Secret va conduce operațiunea strictă de securitate a summitului. Dacă doresc protecție suplimentară în aer, vor solicita NORAD.

În iulie, avioanele SUA s-au înfruntat cu aeronavele rusești

Se așteaptă un număr „semnificativ” de aeronave, fie în aer, fie în alertă foarte apropiată de sol, pentru a răspunde oricăror amenințări. Aceasta include avioane de vânătoare și avioane cisternă, care vor fi coordonate în cele din urmă de la sediul NORAD din Colorado.

Acum doar trei săptămâni, pe 21 iulie, NORAD a trimis avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronave rusești în apropierea Mării Bering, într-o operațiune care a durat trei ore. A implicat două bombardiere rusești Tu-95 Bear și două avioane de vânătoare rusești Su-35.

Ads

Acestea au zburat în Zona de Identificare a Apărării Aeriene din Alaska (ADIZ), care este o zonă perimetrală monitorizată de NORAD. TU-95 este un bombardier cu rază lungă de acțiune capabil să lanseze arme nucleare asupra țintelor din SUA. NORAD a trimis două avioane F-35 și patru avioane F-16 și i-a urmărit pe ruși până la plecarea lor.

Zona ADIZ se întinde pe milioane de mile pătrate de-a lungul Mării Bering, Oceanului Arctic și nordului Oceanului Pacific. Într-un incident din septembrie 2024, un avion rusesc SU-35 a efectuat o așa-numită manevră de „lovire cu capul” asupra unui F-16 american, interceptându-l în fața acestuia și provocând turbulențe.

Forțele Aeriene Americane au numit-o nesigură, neprofesionistă și periculoasă. „Am urmărit, în ultimii 15 ani, evoluția tacticilor militare rusești, în special în Alaska și în jurul ei, dar și peste tot de-a lungul periferiei Americii de Nord.

Există mai multe aeronave. Stau mai mult timp. Pătrund mai adânc în ADIZ. Se apropie de coaste, deși niciodată nu pătrund în spațiul aerian american sau canadian. Și o fac într-un mod în care este foarte evident că se pregătesc să atace America de Nord”.

Ads