Scafandrul ucrainean Volodimir Z., arestat în Polonia în legătură cu exploziile din 2022 de la gazoductul Nord Stream

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:57
444 citiri
Explozia de la gazoductul Nord Stream FOTO X/@davidkurten

Polonia l-a reținut pe Volodimir Z., un instructor de scufundări ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile din 2022 de la Nord Stream, acuzat că a plasat explozibili pe conductele submarine.

Autoritățile poloneze au reținut un cetățean ucrainean căutat de Germania în legătură cu exploziile conductei Nord Stream din 2022, a relatat marți, 30 septembrie, RMF FM, agenția de presă poloneză, scrie Kyiv Post.

”Clientul meu a fost arestat (...) în baza unui mandat de arestare european emis de partea germană cu privire la un dosar legat de Nord Stream 2”, a anunțat la postul TVN24 avocatul Tymoteusz Paprocki.

Bărbatul, identificat drept „Volodimir Z.”, este un instructor de scufundări despre care anchetatorii germani susțin că a navigat de la Rostock la Marea Baltică în septembrie 2022, s-a scufundat pe fundul mării și a plantat explozibili pe conductele de gaze submarine.

Exploziile au avariat grav conductele Nord Stream 1 și 2, întrerupând fluxurile de energie din Rusia către Europa și declanșând una dintre cele mai controversate anchete de sabotaj de pe continent din ultimele decenii.

Procurorii din Karlsruhe emiseseră un mandat european de arestare pe numele lui Volodimir Z. în iunie 2024. În ciuda mandatului, autoritățile poloneze nu l-au reținut inițial.

RMF FM a declarat că acesta locuia lângă Varșovia până la arestarea sa recentă. Procurorii polonezi sau germani nu au făcut niciun comentariu imediat cu privire la presupusa reținere.

Nord Stream, dacă ar fi funcționat, ar fi permis gazului rusesc să ajungă pe piețele din Europa de Vest - înainte de invazia la scară largă, Germania își procura jumătate din gaz din Rusia, potrivit Reuters.

Președintele Volodimir Zelenski a negat că el sau guvernul său aveau cunoștință despre atacuri.

#nord stream gazoduct, #explozii nord stream, #scafandru ucrainean, #arestare polonia , #Polonia
