Nivelul înregistrat pe cerul Suediei și Norvegiei după scurgerile de gaze din conductele Nord Stream 1 și 2 au atins cote record, potrivit informațiilor apărute în presa din cele două țări scandinave.

Cercetătorii au anunțat că un ”nor de metan” se deplasează dinspre zona Bornholm, locul accidentului, spre Suedia și Norvegia. Potrivit calculelor acestora, gazul se deplasează spre nord și ar putea ajunge deasupra insulelor Svalbard în câteva zile, notează Il Giornale.

