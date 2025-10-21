Scandalul Nordis explodează: Procurorii au extins ancheta după 300 de plângeri noi SURSE

Procurorii DIICOT au extins ancheta în dosarul Nordis după ce au fost înregistrate 300 de plângeri noi.

Extinderea urmăririi penale vizează administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat pentru noile acte materiale se ridică la 35,8 milioane de euro, potrivit surselor judiciare citate de G4Media.

Până în prezent, în dosar au fost înregistrate aproximativ 700 de plângeri penale, implicând 850 de persoane care au calitatea de victime, iar valoarea totală a prejudiciului calculat de procurori ajunge la 75 de milioane de euro. Conform anchetatorilor, sumele sunt legate de imobile despre care dezvoltatorul ar fi promis vânzarea, dar care nu au fost nici construite, nici livrate.

În ce stadiu se află dosarul

Dosarul de insolvență al Nordis Management SRL, depus în martie 2025 la Tribunalul București, se află în prezent în etapa de evaluare pentru determinarea valorii de piață și a lichidării activelor. Evaluatorii au finalizat inspecțiile pentru proiectele din Mamaia, Sinaia, Brașov și București, însă Nordis a pus la dispoziție doar o parte dintre documentele solicitate. În martie 2025, administratorul judiciar a cerut documentele referitoare la autorizațiile de construire pentru șantierele din Năvodari, însă acestea nu au fost transmise. Instituțiile publice au inițiat demersuri pentru obținerea copiilor autorizațiilor și proiectelor tehnice, cu excepția proiectului Nordis Mamaia – Wave – Năvodari, pentru care nu există dovezi concrete ale depunerii documentației, potrivit avocatului păgubiților, Oana Bicică.

„Reprezentanții Nordis Management SRL împiedică desfășurarea procedurii insolvenței, complexă și de lungă durată, prin nepunerea la dispoziția administratorului judiciar și a evaluatorului a documentelor esențiale. Ne așteptăm la o dată foarte îndepărtată a finalizării procedurii, în vederea recuperării prejudiciului”, a transmis juristul.

Plângeri și la DNA

Între timp, la Direcția Națională Anticorupție se află o plângere penală depusă de păgubiți în iunie, vizând mai mulți oficiali, printre care Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Laura Vicol, precum și reprezentanți ai Ministerului Digitalizării, ANPC, ANAF și Inspectoratului de Stat în Construcții.

De asemenea, păgubiții așteaptă la Inspecția Judiciară stabilirea unui termen la Curtea de Apel, după ce au cerut sancționarea disciplinară a doi judecători de la ICCJ care au decis ca mai mulți șefi ai Nordis și Laura Vicol să fie cercetați în libertate, fără măsuri preventive.

La nivel parlamentar, cererea de reînființare a comisiei pentru anchetarea cazului Nordis a fost respinsă. „La solicitarea noastră de reînființare a comisiei parlamentare de anchetă, nu am primit niciun răspuns de la Senat, iar Camera Deputaților a formulat un răspuns evaziv, fără niciun argument concret”, au transmis păgubiții pentru Ziare.com. Comisia anterioară, înființată înainte de alegerile parlamentare din decembrie 2025, a încetat odată cu încheierea vechii legislaturi.

În mai 2025, administratorul judiciar a semnalat nereguli semnificative: unități locative alocate de companie care nu corespundeau celor prevăzute în promisiunile de vânzare, precum și realocări unilaterale ale apartamentelor, fără posibilitatea unei analize etapizate, afectând toate corpurile de clădire.

DIICOT a precizat că urmărirea penală in rem s-a desfășurat între mai 2022 și februarie 2025, fiind audiate peste 2.000 de persoane, dintre care 600 au calitatea de vătămate. Dosarul include peste 400 de volume și zeci de mii de înscrisuri și date de pe 230 de dispozitive electronice.

Păgubiții au solicitat recent președintelui Nicușor Dan să intervină pentru a clarifica situația, cerând audiență, prezentarea unui raport din partea conducerii Ministerului Public, DIICOT și DNA, precum și reluarea procedurilor pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă.

Schema „Nordis” a afectat aproximativ 1.700 de persoane între 2019 și 2024, care au încheiat antecontracte de vânzare-cumpărare pentru unități locative în Mamaia, Sinaia, Brașov și București, în valoare totală de aproximativ 195 de milioane de euro. Păgubiții susțin că au fost convinși să semneze acte adiționale care prelungesc termenele de livrare, prin diverse metode înșelătoare, iar avocatul Andrei Săvescu explică că promisiunile de vânzare a unui bun viitor îi transformă pe cumpărători în creditori chirografari ai dezvoltatorului, fără garanția proprietății, chiar în cazul insolvenței sau al valorificării ipotecilor.

