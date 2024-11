Ciolacu vine cu precizări legate de zborul privat la Nisa: ”Există vreun om pe lumea asta care n-a încercat să facă o plăcere copilului?”

Premierul Marcel Ciolacu admite că a mers la cursa de Formula 1 de la Nisa, cu fiul său, dar spune că a făcut-o din banii săi, într-o perioadă în care compania Nordis nu se afla în dificultăţi financiare.

Ciolacu susţine că are documente financiare care să ateste că a plătit deplasarea la cursa la care l-a plouat şi face trimitere la adversarii săi din această campanie. ”Există vreun om pe lumea asta care nu şi-a făcut şi el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului?”, afirmă el.

”Dumneavoastră, în viaţa dumneavoastră, aţi vrut vreodată să faceţi copilului o plăcere? Aţi vrut vreodată, în viaţa dumneavoastră, să vă faceţi şi dumneavoastră un moft? Aţi avut şi dumneavoastră... dom-le, vreau şi eu să văd... Aţi avut, da? Există vreun om pe lumea asta care nu şi-a făcut şi el o plăcere sau n-a încercat să facă o plăcere copilului? Poate câteodată plăcerea pe care doreai să o faci copilului, într-un fel, era mai mult plăcerea ta, poate copilul... nu i-a plăcut ce plăcere ai vrut de el. Eu aveam, când aveam mult mai mult timp şi Filip era mai mic, aveam, la o perioadă de timp, aveam weekend-ul băieţilor şi mergeam doar noi doi băieţii la pescuit, ne plimbam, la munte, stăteam de vorbă... Dom-le, am făcut o plăcere, dar eu n-am făcut acest lucru din bani publici, eu am făcut din banii mei. Eu nu am niciun moft şi nu am niciun favor făcut de către vreo companie privată, fie ea şi Nordis. Am factură, am OP-urile, am chitanţele, am absolut tot achitat. O să le arăt şi le voi arăta şi am încheiat acest subiect. Ştiţi care-i valoarea? Cam jumătate de cât sticla aia de vin pe care a băut-o domnul Ciucă cu doi oameni de afaceri să-l convingă pe unul dintre ei să fie contracandidatul lui Nicuşor Dan. Cam asta este diferenţa”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi seară, la România Tv.

Ciolacu a făcut trimitere la adversarii săi din această campanie, preşedintele în funcţie Klaus Iohannis şi candidatul PNL, Nicolae Ciucă.

”Problema e alta. Eu sunt omul negru care mi-am plătit din bani privaţi, într-un context când acum trei ani presupun că nu era în faliment Nordis-ul. Nu am adus eu Nordis-ul la faliment. Se discuta acum trei ani despre Nordis, despre aşa ceva? Nu am fost în concedii împreună, eu am vrut să merg cu fiul meu la o cursă de Formula 1, singura cursă de Formula 1 la care am fost în viaţa mea, şi eu şi Filip. Ne-a şi plouat toată, toată cursa. Eu dau explicaţii, Iohannis nu dă nicio explicaţie, care a fost pe banii publici. Domnul Ciucă nu dă nicio explicaţie, care pe banii publici a promovat o carte personală, vreo 2 milioane, 3 milioane de euro pe toate panourile din România. Ăia-s banii şi ai mei, şi ai dumneavoastră, şi ai românilor, cheltuiţi. Averea mea şi tot este mereu controlată de către ANI. Eu nu am o problemă. Eu vorbesc de bani privaţi. Da, am avut un moft, am dreptul şi eu viaţa să-l am. Nu a fost unul foarte scump, dar aşa mi-am dorit eu. Dar eu nu văd nicio explicaţie de partea cealaltă”, a arătat Marcel Ciolacu, în intervenţia făcută de la Budapesta.

