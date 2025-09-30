CSAT pe tema Nordis, cerut lui Nicușor Dan. Lista de solicitări, în 6 puncte, pe masa președintelui. Avertismentele păgubiților: „Suspiciuni de complicitate la nivel înalt”

Păgubiții Nordis cer președintelui Nicușor Dan sprijin în celebra cauză ce vizează marele scandal din domeniul imobiliar. Clienții dezvoltatorului au depus o petiție la Administrația Prezidențială în ziua de vineri, 26 septembrie.

Ziare.com a intrat în posesia petiției depuse de către păgubiți, semnată de către avocatul Oana Bicică.

195 de milioane de euro au plătit în total 1.700 de persoane celor de la Nordis, în perioada 2019-2024, în schimbul unor antecontracte de vânzare-cumpărare, transmit păgubiții, prin intermediul petiției.

DIICOT nu a depus toate diligențele pentru a face lumină în acest caz, sunt de părere păgubiții.

„(...) prin pasivitatea sa, după sesizarea din oficiu din luna mai 2022, DIICOT și-a ignorat tocmai rolul esențial în arhitectura sistemului judiciar din România, respectiv combaterea eficientă și operativă a criminalității organizate, cu atât mai mult atunci când activitatea infracțională capătă în mod vădit forme severe de manifestare, care afectează în mod grav siguranța, viața socială și economică a comunităților și impactează semnificativ o parte din populația țării”, se arată în petiție.

Totodată, păgubiții îl menționează și pe procurorul general, Alex Florența.

„Menționăm faptul că procurorii DIICOT care au instrumentat dosarul în primele 14 luni de după sesizarea din oficiu au fost actualul Procuror General al României, domnul Alex Florența, precum și actualul șef al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, dl Ionuț Ardeleanu.

Ads

Apreciem că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile de serviciu în mod corespunzător, în cazul Nordis, nici din poziția de procurori în dosarul penal nr. 1854D/P/2022, nici ulterior, în rolurile pe care le au în prezent. Ambii au fost promovați și numiți în anul 2023 în unele dintre funcțiile cele mai importante ale justiției române, funcții din care administrează, direct sau indirect, plângeri penale legate de activitatea grupului de firme Nordis - dosare penale care, de asemenea, în mod vizibil, nu avansează cu celeritatea impusă de lege”, acuză păgubiții Nordis.

În plus, în petiție, păgubiții și reprezentantul legal amintesc episoadele suspecte, respectiv legăturile pe care diverși lideri PSD le-ar avea cu patronii de la Nordis.

„În acest context, există indicii rezonabile că Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis și alții au folosit și folosesc influența lor politică pentru a proteja grupul Nordis și au folosit și folosesc influența lor politică pentru a proteja grupul Nordis și a împiedica intervenția promptă a autorităților competente.

Ads

Suspiciunea de complicitate la nivel înalt este alimentată de mai multe fapte concrete documentate public: liderii PSD au beneficiat de zboruri plătite de Nordis, blocarea unor inițiative legislative de protecție a cumpărătorilor, obstrucționarea unei anchete parlamentare privind cazul Nordis, dar și declarații politice menite să minimalizeze ori să ascundă adevărul”, au menționat păgubiții.

Păgubiții Marius Dragu, Daniel Costescu, George Grecu și Viorel Păun au depus în iunie 2025 plângere penală la DNA pe numele lui Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol, „privind săvârșirea unor fapte de corupție”, „referitoare la zborurile private facilitate de Nordis”. De asemenea, în plângerea penală sunt menționate și diverse instituții publice, care potrivit celor menționați, „au favorizat în mod nelegal dezvoltatorul Nordis Management SRL”.

Lista în 6 puncte a păgubiților Nordis, transmisă președintelui Nicușor Dan

Ads

Astfel, păgubiții Nordis îi solicită lui Nicușor Dan măsuri urgente:

„În virtutea rolului constituțional de mediator între instituțiile statului, având în vedere blocajul instituțional în care ne aflăm în aflarea adevărului și recuperarea unui prejudiciu extrem de mare, situație care ne afectează în mod real viețile noastre și ale familiilor noastre, solicităm respectuos Președintelui României:

1. Primirea în audiență a unui grup de reprezentanți ai păgubiților, în vederea detalierii problemelor grave cu care ne confruntăm, ocazie cu care vom avea prilejul să fundamentăm suplimentar cererile și nevoile noastre;

2. Convocarea conducerii Ministerului Public, DIICOT și DNA la Cotroceni, pentru prezentarea unui raport complet privind stadiul și parcursul anchetelor penale, precum și explicații pentru pasivitatea sau lentoarea cercetărilor;

3. Intervenția fermă a Președintelui României pentru a constata public existența acestui fenomen grav, a media între cetățeni și instituțiile statului care au eșuat, precum și a garanta că legea va fi aplicată în mod egal, imparțial, în termen rezonabil și cu respect față de drepturile victimelor. Avem nevoie de o asigurare oficială că acest dosar va fi dus în instanță cu toată seriozitatea și că cei vinovați - indiferent de poziție sau influență - vor fi trași la răspundere.

Ads

4. Convocarea președinților Camerei Deputaților și Senatului. În primul rând este necesară lămurirea motivelor pentru care a fost refuzată înființarea comisiei parlamentare de anchetă a cazului Nordis, la solicitarea păgubiților și fără nicio concluzie asupra cazului. În al doilea rând, urmează a se constata necesitatea reînființării acestei comisii, care, pe lângă atribuțiile privind neregulile generalizate ale funcționării domeniului imobiliar în România, ar trebui să aibă următoarele atribuții: audierea în fața comisiei a factorilor decidenți din cadrul instituțiilor publice (...); solicitarea unor explicații funcționarilor publici implicați direct în activitățile desfășurate de dezvoltatorul Nordis, care să lămurească pe deplin contextul în care s-a acționat, pasivitatea autorităților statului (...); intermedierea de către comisie a unor acțiuni de control, demarate de către corpurile de control de la nivelul Administrației Centrale (...).

5. Sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii și a Inspecției Judiciare (...)

6. Introducerea cazului Nordis pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării”, au transmis păgubiții Nordis.

Marți, 30 septembrie, patru păgubiți Nordis - Daniel Costescu, Marius Dragu, George Grecu și Viorel Păun au fost audiați la DNA în cadrul plângerii penale pe care au depus-o în iunie 2025 împotriva fostului premier Marcel Ciolacu, a actualului lider PSD Sorin Grindeanu și a actualului președinte al CJ Timiș, Alfred Simonis.

Ads