Cine este strategul de comunicare al Nordis, cel care ar fi coordonat campania dezvoltatorului imobiliar, acuzat de înșelătorie: „E strategie de marketing"

Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă și Alexandru Mihai nu sunt singurii acționari ai Nordis. Printre aceștia se numără și Daniel Penciuc, respectiv Florin Poștoacă. Penultimul menționat ar deține 5% din Nordis Management. De asemenea, el este director de strategie și comunicare al companiei din București, acuzată că a păcălit cetățenii de bună-credință.

Ziare.com a făcut dezvăluiri încă din 2021 cu privire la practicile companiei, de la termene de livrare întârziate cu anii până la apartamente dispuse la etaje care nu există în autorizațiile de construcție.

În vârstă de 44 de ani, Daniel Penciuc s-a alăturat ca acționar la Nordis în 2022. Atunci a și devenit strateg de comunicare la dezvoltatorul imobiliar. Potrivit biografiei, Penciuc a absolvit studii în domeniul jurnalismului și științelor comunicării la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. A fost beneficiarul unei burse de un an la New York University, în Statele Unite, și are o experiență de peste 20 de ani în comunicare. De-a lungul timpului, Daniel a dezvoltat sau a contribuit la dezvoltarea mai multor business-uri în domeniul publicitar, relata revista Forbes.

Față în față cu cei de la Recorder, Emanuel Poștoacă a explicat că informațiile false comunicate public sunt, de fapt, „strategii de marketing".

„Sunt departamente de marketing și vânzări. Atunci când lucruri merg bine și vor să meargă și mai bine, fac anumite declarații că am semnat mai multe promisiuni (de vânzare-cumpărare) decât sunt în realitate.

Nu mințim (...) Este o strategie de marketing. Așa ne-au învățat colegii de la marketing", a declarat Emanuel Poștoacă, în documentarul de la Recorder.

Campania de comunicare a celor de la Nordis, aspru criticată de specialiștii din domeniu

Practicile celor de la Nordis au fost etichetate drept înșelătoare, lipsite de etică. Însă, rămâne de văzut dacă justiția din România se va pronunța și asupra unor aspecte ilegale. Un dosar penal in rem a fost deschis de DIICOT, de un an.

Mihaela Rădăcină, expert în comunicare, a explicat unde a greșit conducerea de la Nordis, în comunicarea publică.

„Ca om de comunicare, nu pot asista la asta și să las lucrurile să treacă fără câteva observații. Oamenii de marketing împachetează anumite informații, dar acestea trebuie să fie reale, verificate. Împachetarea se referă la maniera în care aleg să împachetez anumite informații (...) Oamenii de marketing nu învață oamenii de top management să mintă (...) Din punctul de vedere al comunicării, este inacceptabil ca un reprezentant de top al unui brand care a avut bugete spectaculoase, care s-a promovat în media, care a lucrat cu influenceri de top, să prezinte o astfel de declarație", a declarat Rădăcină, în social media.

De asemenea, potrivit Mihaelei Rădăcină, toată campania celor de la Nordis a părut atât de autentică, încât nimic nu anunța drept o mare țeapă.

„Nu stă în obligația publicației sau a influencerului respectiv să verifice cât este de onest acel brand, dacă-și respectă promisiunile, dacă este un brand care are consistență, pe termen lung (...) Nu e treaba lor pentru că nu au instrumentele necesare, nu au cum să vadă cât de onest sau cât de etic este un brand, cu atât mai puțin dacă vorbim despre Nordis, care a dispus de sume importante, a făcut campanii de marketing extrem de agresive, nu ar fi trezit suspiciuni către publicații sau către influenceri că nu este un brand serios (...) Respectivul influencer nu e foarte fericit că a făcut treaba asta. El și-a luat bani și livrat", a mai transmis Rădăcină.

Și Dan Petre, specialist în publicitate, a acuzat compania Nordis de comunicare mincinoasă în spațiul public.

„Ceea ce au făcut greșit, din punctul meu de vedere, nu au avut în vedere componenta etică. Există și componenta legală pentru că au înșelat oamenii (...) Într-un astfel de business, lucrurile funcționează, dar până când sistemul se prăbușește precum o schemă Ponzi", a declarat Petre, pentru Ziare.com - VEZI AICI interviul.

Primele semnale de alarmă cu privire la Nordis, în 2021

Schema Nordis a fost prezentată de Ziare.com din 2021. La acea vreme, cei de la Nordis promiteau „hoteluri și ansambluri rezidențiale de lux în cele mai importante locații din România”, „un proiect imobiliar grandios”, care s-a promovat folosind simboluri naționale și campanii de endorsement din partea a numeroși sportivi români și celebrități cu sloganul „Marea Neagră, munții noștri, o țară la standarde occidentale”.

În mai 2024, Ziare.com a relatat din nou despre schema Nordis și zecile de executări silite. De-a lungul timpului, G4Media.ro și acum, în octombrie, Recorder au prezentat schema frauduloasă, pe YouTube.

Un dosar penal in rem se află pe masa procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București. Anchetatorii au demarat ancheta în urmă cu un an.

