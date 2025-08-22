Fostul ministru al Justiției susține că ancheta în dosarul Nordis este tergiversată. DIICOT spune că lucrează, dar dosarul are deja peste 400 de volume

Reprezentanţii DIICOT au prezentat, vineri seară, după afirmaţiile fostului ministru al Justiţiei Stelian Ion privind stagnarea anchetei în dosarul Nordis, activităţile desfăşurate până în prezent, precizând că ancheta ”se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”.

”Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente”, a arătat sursa citată.

”În legătură cu afirmaţiile publice, nefondate, formulate pe o reţea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei «Nordis», Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) precizează că ancheta se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”, a transmis, vineri seară, DIICOT.

Sursa citată a precizat că, în dosarul penal vizând infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, precum şi stabilirea cu rea-credinţă a obligaţiilor fiscale în scopul obţinerii de rambursări sau compensări necuvenite de la bugetul de stat, au fost derulate, începând din 3 februarie 2025, următoarele activităţi:

Ads

- dispunerea unor măsuri de desigilare a probelor, de ordinul a zeci de mii de înscrisuri, în prezenţa persoanelor de la care acestea au fost ridicate;

- efectuarea de percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere de mare capacitate;

- audierea a peste 2.000 de persoane cu diferite calităţi procesuale (inclusiv peste 600 de persoane vătămate);

- constituirea unui material de urmărire penală care însumează, în prezent, peste 400 de volume.

”Activităţile de urmărire penală se desfăşoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părţilor procesuale. Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliul sau reşedinţa în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente, întrucât administrarea acestui mijloc de probă presupune punerea la dispoziţia experţilor desemnaţi, inclusiv a celor propuşi de părţi, a întregului material probator relevant, în vederea formulării unor concluzii de specialitate complete şi obiective. Reiterăm angajamentul instituţiei de a soluţiona cauzele aflate în competenţă cu celeritate şi profesionalism, exclusiv în baza probelor administrate şi cu respectarea strictă a principiului legalităţii şi a drepturilor procesuale ale tuturor participanţilor la procedură”, a arătat DIICOT.

Ads

Deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, acuză că ancheta în dosarul Nordis stagnează pentru că de aproape jumătate de an Ministerul Public nu a pus la dispoziţia DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. În replică, Parchetul ICCJ califică informaţiile ca fiind false şi precizează că DIICOT nu a cerut fonduri, iar în dosar nu a fost dispusă şi efectuată nicio expertiză.

Ads