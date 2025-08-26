Păgubiții Nordis au ieșit la atac, după ultima decizie a judecătorilor: „Timpul curge în favoarea infractorilor!”

Toate cele petrecute până în prezent în dosarul „Nordis” indică un singur lucru: politicul, împreună cu magistrații, doresc să șteargă cu buretele acțiunile ilicite ale celor implicați în schema frauduloasă, acuză păgubiții.

Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fraților Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru Poștoacă, anchetați în dosarul Nordis.

Decizia vine după o contestație depusă de frații Poștoacă la ordonanța procurorului DIICOT prin care s-a extins controlul judiciar cu încă trei luni. Plângerile lor au fost admise de Curtea de Apel București (CAB), astfel că, asemenea lui Vladimir Ciorbă, aceștia scapă de orice restricție. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

150 de persoane păgubite de Nordis încearcă pe toate căile să tragă un semnal de alarmă asupra presupuselor tergiversări. Acestea au semnat și transmis marți, 26 august, o declarație comună:

„1. COMUNICATUL DIICOT.

În cuprinsul comunicatului se afirmă:

'Precizăm că, în continuare, pe rolul DIICOT sunt înregistrate plângeri penale, însă unele persoane vătămate au domiciliul sau reședința în alte state, programarea audierii acestora necesitând un timp mai îndelungat. Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate.'

Ads

Cu referire la acest aspect și luând cunoștință de comunicat, o persoană vătămată a confirmat pe 23 august 2025: 'Am fost sunat pe 17 februarie 2025 de cei de la DIICOT București, dar au zis că pe noi, cei plecați din țară, o să ne cheme ultimii.'

Observăm, astfel, o contradicție. Pare contrazisă afirmația că ancheta se desfășoară cu celeritate, de vreme ce, în realitate, programările audierilor persoanelor vătămate cu domiciliul în străinătate nici nu s-au făcut toate până astăzi, ci dimpotrivă, au fost lăsate la urmă.

Totodată, nu înțelegem motivul real pentru care procurorii DIICOT consideră necesară audierea a mii de persoane – între care toate părțile vătămate care au depus sau vor depune plângeri penale – înainte de a solicita expertizele tehnice, esențiale pentru stabilirea prejudiciului și identificarea răspunderilor penale.

Această abordare este de natură să tergiverseze pe durată nedeterminată ancheta, de vreme ce alte plângeri pot fi depuse treptat, în lunile și anii următori. Legea nu impune o anumită ordine a efectuării probelor, ci stabilește obligația organului judiciar de a dispune administrarea lor de îndată ce se ivește necesitatea.

Ads

Contrar afirmațiilor DIICOT, apreciem că desfășurarea anchetei penale cu celeritate presupune efectuarea expertizei financiar-contabile în termenul cel mai scurt, mai ales că, pe parcurs, se pot dispune suplimente la raportul de expertiză pentru completarea probatoriului raportat la noile plângeri penale și probe ivite.

2. LIPSA EXPERTIZELOR ȘI ÎNCETAREA MĂSURILOR ASIGURATORII.

Considerăm că întârzierile în efectuarea expertizelor și neluarea tuturor măsurilor necesare pentru desfășurarea cercetărilor cu celeritate constituie o încălcare a drepturilor părților vătămate și un semnal alarmant pentru întreaga societate privind modul în care instituțiile de justiție gestionează cazuri grave cu impact major. Subliniem că expertizele sunt esențiale în cauză, iar lipsa acestora este extrem de gravă și a constituit unul dintre motivele principale indicate de instanțele de judecată atunci când au hotărât punerea în libertate a acționarilor Nordis.

De vreme ce necesitatea efectuării expertizei de specialitate a fost cunoscută de anchetatori încă din februarie 2025, când instanța supremă a reliefat aceste carențe ale anchetei (bazarea acuzației exclusiv pe constatări tehnico-științifice dispuse abia la doi ani de la înregistrarea dosarului), este surprinzătoare abordarea DIICOT, care, în continuare, apreciază că efectuarea expertizei ar trebui dispusă abia după audierea tuturor persoanelor care au depus sau vor depune plângeri.

Ads

Ignorarea argumentelor aduse de instanța supremă la momentul punerii în libertate a acuzaților creează noi vulnerabilități pentru anchetă, ce vor putea fi speculate de inculpați.

În ceea ce privește ridicarea sechestrelor asupra bunurilor de cca. 90 milioane de euro, constatăm că aceasta va putea avea un impact devastator asupra părților vătămate, ducând probabil la imposibilitatea recuperării chiar și parțiale a pagubelor. Curtea de Apel București a preferat o interpretare minoritară, în defavoarea menținerii sechestrelor. Este de verificat dacă aceeași instanță a aplicat această interpretare și în alte cauze.

Mai mult, DIICOT a dispus prelungirea sechestrului abia în ultima zi a termenului de 6 luni, conform interpretării majoritare. Ne întrebăm: nu au știut anchetatorii că există și o altă interpretare? Dacă da, de ce prelungirea sechestrului s-a dispus atât de târziu și de ce Procurorul General al României nu a inițiat până acum un recurs în interesul legii pentru a tranșa problema?

În prezent, bunurile se află la dispoziția administratorului special al SC Nordis Management SRL, dl. Poștoacă Emanuel (inculpat în dosar), desemnat în cadrul procesului de insolvență. Societățile din grupul Nordis, după 11 luni de insolvență, NU AU un plan de reorganizare aprobat.

Ads

3. DURATA ÎNDELUNGATĂ A CERCETĂRILOR

Dosarul Nordis a fost înregistrat în iunie 2022. Cercetările s-au desfășurat in rem o perioadă îndelungată, iar punerile sub acuzare au fost efectuate abia în februarie 2025. În decizia ICCJ privind măsurile preventive, judecătorii au criticat pasivitatea DIICOT, arătând că, deși existau probe privind infracțiuni de delapidare și altele, nu s-a intervenit preventiv pentru stoparea fenomenului și evitarea extinderii pagubelor din 2022 până la începutul anului 2025.

Trecerea timpului a curs și curge în continuare în favoarea infractorilor și în defavoarea părților vătămate.

CONCLUZIE

Având în vedere cele de mai sus, cerem public:

• dispunerea imediată a expertizelor necesare, cu alocarea tuturor fondurilor și resurselor materiale și umane pentru soluționarea cu celeritate a cauzei;

• adoptarea de măsuri urgente pentru a evita prelungirea nejustificată a procedurilor;

• informarea regulată a victimelor și a opiniei publice asupra stadiului anchetei și termenelor estimate;

Ads

• verificarea de către Inspecția Judiciară a neconcordanțelor din ancheta penală prezentate mai sus sau indicate în hotărârile judecătorești deja pronunțate, inclusiv a aspectelor controversate din decizia Curții de Apel București prin care au fost ridicate măsurile asigurătorii.

Fost ministru al Justiției: „Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor?”

Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a transmis, de asemenea, un punct de vedere pe marginea acestui subiect.

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție.

Ads

Dosarul acesta pare 'forfecat' din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă.

Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, a transmis Ion, pe Facebook.

În ultimul an, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu au fost acuzați în spațiul public de afaceri cu grupul Nordis.

Ads