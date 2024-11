Scandalul Nordis vine tăvălug peste PSD-Ciolacu. Ciucă: ”Să găsiţi biletul de avion care arată că nu aţi fost plecat pe banii Nordis”

Nicolae Ciucă, fost premier, i-a cerut vineri, 15 noiembrie, contracandidatului la prezidențiale, Marcel Ciolacu, să facă un efort să găsească biletul de avion care arată că nu a plecat pe banii Nordis, la Nisa.

„Domnule Ciolacu, faceți un mic efort să găsiți biletul de avion care arată că nu ați fost plecat pe banii Nordis?”, a scris Ciucă într-o postare pe Facebook.

Reacția liderului PNL vine după ce G4Media a relatat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu și deputata PSD Laura Vicol împreună cu copiii lor au zburat de la Monaco în București la sfârșitul lunii mai 2022 cu jet privat închiriat de Nordis după ce au fost la Marele Premiu de Formula 1, au declarat pentru G4Media.ro multiple surse politice și de business.

Potrivit jurnaliștilor, în avion a fost și Alfred Simonis, fără copii. Dezvoltatorul imobiliar Nordis, unde co-acționar este soțul Laurei Vicol, este azi în insolvență.

Ads

Scandalul Nordis vine tăvălug peste PSD-Ciolacu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a admis într-un dialog cu G4Media.ro că a fost în mai 2022 la Nisa împreună cu fiul său pentru a vedea „singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, dar susține că a zburat la Nisa cu avion de linie. Întrebat dacă a revenit de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat. Același Marcel Ciolacu a negat vehement, miercuri seara, când a fost întrebat, la Londra, de reporterul G4Media.ro, dacă în 2022 a fost în Franța, la Nisa.

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu”, a declarat miercuri seară liderul PSD. „Nu am beneficiat niciodată de un serviciu plătit de familia Vicol. Avion, bilete de orice fel, hotel sau altceva. Nu am fost la niciun eveniment privat în viața mea cu Laura Vicol”, a mai declarat Ciolacu, pentru G4Media.ro.

Ads