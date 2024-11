Ușă închisă în nas pentru păgubiții Nordis, la Ministerul Justiției: „Nu intră în atribuțiile noastre!” Poveștile românilor care au plătit sute de mii de euro pentru promisiuni

Luni dimineață, 11 noiembrie, zeci de păgubiți ai schemei Nordis s-au prezentat la Ministerul Justiției pentru a discuta cu Alina Gorghiu și a depune o petiție prin care cer instituțiilor statului să ia toate măsurile necesare, astfel încât să li se facă dreptate investitorilor.

240 de păgubiți au semnat petiția. Ziare.com a fost la fața locului, unde a discutat cu mai mulți păgubiți. Majoritatea cetățenilor au plătit pentru imobilele din hotelul de la Năvodari (Mamaia Nord) și pentru imobilele din blocurile rezidențiale din aceeași destinație de vacanță.

Petiția a fost trimisă la Ministerul de Justiție, la Avocatul Poporului și la Secretariatul General al Guvernului. La MJ, reprezentanții păgubiților s-au lovit mai degrabă de un refuz. Nici ministra, nici șeful de cabinet, nici vreun secretar de stat nu au stat de vorbă cu ei. Un oficial responsabil de relația cu publicul le-a transmis că „soluționarea petiției nu intră în atribuțiile Ministerului Justiției!”.

Daniel Costescu, unul dintre liderii inițiativei, susține că demersul păgubiților este abia la început.

"Noi, grupul păgubiților Nordis, suntem foarte determinați sa găsim dreptatea în cazul nostru. Instituțiile statului precum ANCPI, ANPC, precum și Primăria Năvodari, Prefectura Constanța și anumiți notari publici sunt direct responsabili pentru situația noastră alături de Nordis. O să ne organizăm mai bine, vom acționa coordonat, vom fi vizibili și hotărâți în acțiunile noastre", a declarat Costescu, pentru Ziare.com

Păgubiții îl suspectează pe Ciolacu de protejarea afacerii Nordis

D. a povestit cum s-a trezit că imobilul pe care-l achitase ajunsese să aparțină unei persoane juridice.

„Am fost păgubit cu 70.000 de euro de cei de la Nordis. De pe internet am aflat de ei. În 2020 am încheiat o promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Inițial, a avut termen de predare în 2022, dar, ulterior, nu s-a respectat termenul și am primit o notificare prin care s-a prelungit până în martie 2023.

Imobilul este, practic, la 'gri'. Am putut să-i fac identificarea în cartea funciară. A fost vândut către Multiactive Finance. Inițial, am vrut să merg să fac notarea în cartea funciară. Văzând că a fost vândut către Multiactive Finance, ulterior am declarat rezoluțiunea contractului în vederea recuperării sumelor de bani. Mi s-a propus o 'mutare' la un etaj superior, dar am refuzat, văzând că nu există cadastru și intabulare, în cazul acelui etaj”, a declarat păgubitul, pentru Ziare.com.

Când a solicitat semnarea contractului de vânzare, în baza promisiunii de vânzare-cumpărare, lui D. i s-au închis toate căile de comunicare.

„Am discutat cu domnul Alexandru Mihai și cu domnul Florin Poștoacă. Cu domnul Ciorbă (n.r. - soțul Laurei Vicol), nu. În București am semnat contractul, la sediul central.

Evident, au fost de rea-credință de la bun început. Nu au răspuns la telefoane, la mailuri, când era vorba despre acel termen de șase luni, pentru a încheia acel contract de vânzare-cumpărare în vederea predării imobilului. Am fost și la sediul lor, în Mamaia, iar exact atunci mi-au făcut propunerea pentru imobilul de la etajul superior”, a mai dezvăluit cetățeanul.

În ultimele săptămâni, cei de la Nordis au încercat noi negocieri cu păgubiții, dar fără succes. Nimeni nu îi mai crede.

„Am primit niște mailuri cum că vor să-și revină și să finalizeze unitățile locative, să ni le dea în primire. Fără niciun termen. Au zis că 'au un plan'”, a mai povestit D.

În opinia păgubitului, premierul Ciolacu și alți oameni-cheie de la nivelul executivului sunt implicați într-un fel sau altul în afacerea Nordis.

„100% este implicat politicul, premierul Ciolacu. Altfel, nu aveau cum să facă ceea ce au făcut, fără susținerea politicului”, a mai declarat D. „Aproape zero la sută încredere am în justiție, dar încercăm, facem tot posibilul. Este destul de greu”, a concluzionat sursa citată.

270.000 de euro dintr-un foc

Un alt român a cumpărat un imobil atât în hotel, cât și într-o clădire rezidențială. Pentru camera de hotel, Nordis îi promitea „un randament anual garantat”. Astfel, o dată la șase luni, proprietarul avea să-și primească partea din închiriere, prin intermediul administratorului Nordis.

„Trebuia să primesc chiria din iulie, din 2023. În contractul de locațiune se facturează o dată la șase luni. Am plătit taxe, TVA, tot ce trebuie, le-am făcut factură și i-am întrebat de ce nu plătesc partea care mi se cuvine. M-am dus la ei, pentru că nu răspundeau la telefon. Am vorbit cu domnul Alexandru Mihai, care m-a rugat frumos să-l mai întârzii câteva luni de zile, pentru că nu poate plăti. Mi-a zis că până în luna mai va achita tot. I-am zis că am de făcut o plată în august și atunci să-mi plătească tot. Am și mesaje, tot, în care își iau angajamentul că vor plăti. În august am fost iar la ei, pentru a cere plata, dar au zis că nu pot plăti. Apoi, în două săptămâni, a bubuit subiectul. Nu m-am așteptat la toate astea. Nu m-am dus să-i presez de la bun început. Asta a fost la camera de hotel.

Am una și la rezidențial. Toate le-am achiziționat în 2023. Cu tot cu mobilă am plătit 200.000 de euro. Iar la rezidențial am plătit 70.000 de euro. În total, 270.000 de euro. Pierderea se ridică la 300.000 de euro, dacă iau în calcul și chiria pe care nu mi-au plătit-o”, a declarat S. T., pentru Ziare.com.

În opinia păgubitului, Nordis este o afacere protejată de la vârful statului.

„Niciodată, până când a bubuit treaba asta, nu m-am gândit că ar putea fi o înșelătorie. Acum, având în vedere cele constatate, da, cred că au fost de rea-credință de la bun început. S-a văzut în interviul acordat de către Poștoacă: a spus că sunt câțiva oameni nemulțumiți, dar nu cred că există vreunul nemulțumit dintre cei care nu sunt mână în mână cu ei.

Cred că îi protejează, da. Poate premierul. Când a fost întrebat despre Laura Vicol, a declarat că nu există date potrivit cărora s-ar fi implicat în afacerea Nordis. Însă nici nu a cerut anchete, nu a declarat public faptul că trebuie să se facă dreptate, a trecut rapid peste subiect. Deci, este un semn că-i protejează pe cei care derulează această schemă. Nu ai cum să fii atât de nepăsător, în calitate de premier al statului”, a precizat păgubitul.

Nordis a făcut eforturi în ultimele săptămâni de a obține noi termene de la cumpărători, dar acest lucru nu mai funcționează, susțin cei rămași fără economii.

„Am primit un mail, de curând, în care spuneau cei de la Nordis că vor face și vor drege. Dar consider că și aici au făcut greșit. Nu și-au cerut scuze. Au prezentat tot timpul că, de fapt, curge numai lapte și miere. S-au victimizat. Prin aceste argumente, mai degrabă se acuză și demonstrează că au vrut să țepuiască”, a precizat S. T.

În cazul investitorului menționat, încă există optimism pentru a-și recupera prejudiciul, pe căi legale.

„Eu, de fel, sunt pozitiv. Nu știu ce se va întâmpla. Sunt jumătate-jumătate”, a transmis S. T.

Bani dați pentru un imobil care nici măcar nu avea autorizație

Alții au apucat să dea banii și pentru camere de hotel pe care dezvoltatorul le promitea la Sinaia.

„Am plătit 70.000 de euro pentru o cameră de hotel la Sinaia, în 2020. Nici măcar nu aveau autorizație pentru construirea imobilului, aveau obținută doar o autorizație pentru un drum. Șantierul este lăsat în paragină acum”, a povestit un alt păgubit.

Păgubiții Nordis, „vrăjiți” cu comisia de anchetă din Parlament

Între timp, între partidele parlamentare se vorbește din ce în ce mai mult despre înființarea unei comisii de anchetă în cazul Nordis. În opinia deputatului Claudiu Năsui, PSD are în plan să controleze comisia, astfel încât să se pună „batista pe țambal".

„Am auzit că la conducerea comisiei vor să pună PSD-ul, deci perfect pentru a îngropa cazul”, a declarat parlamentarul, pentru Ziare.com.

