Neregulile descoperite la apartamentele Nordis. Peste 62 de milioane de euro necesare pentru finalizarea proiectelor

Apartamentele Nordis Mamaia (din Năvodari) și din Brașov nu sunt gata. Totuși, compania aflată în insolvență propune finalizarea proiectelor imobiliare, pentru care mai sunt necesare cel puțin 62 de milioane de euro.

Potrivit unei informări de 52 de pagini realizată de CITR Filiala București SPRL, administratorul judiciar al Nordis Management, consultată de Ziare.com, situația celor două proiecte imobiliare este departe de a fi clarificată. Documentul, datat 30 octombrie 2026, a fost transmis creditorilor în perspectiva Adunării Creditorilor din 3 noiembrie.

Documentele administratorului judiciar prezintă probleme privind obținerea autorizațiilor în cazul proiectelor imobiliare, neconcordanțe contractuale și incertitudini privind finanțarea. Mai exact, Nordis Mamaia Nord - Năvodari (proiectul Wave) nu este complet autorizat, iar Nordis Brașov prezintă probleme tehnice. De asemenea, 212 promisiuni de vânzare-cumpărare pentru proiectul Wave au rămas fără obiect, iar finalizarea proiectelor depinde într-o bună măsură de banii cumpărătorilor. În plus, costurile totale pentru finalizare nu sunt bătute în cuie.

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Ce se întâmplă la Nordis Mamaia

La Mamaia Nord, complexul Wave este format din patru blocuri de tip apart-hotel și o clădire cu funcțiuni mixte. Dintre acestea, doar blocul 4 și clădirea mixtă au autorizații de construire emise pentru lucrările menționate în document. Pentru blocurile 1, 2 și 3, autorizațiile sunt încă în curs de obținere.

Clădirea mixtă, pentru care a fost emisă autorizația în august 2026, este prevăzută cu 768 de locuri de parcare și 16 apartamente. Pentru blocul 4, autorizația de modificare interioară a fost emisă chiar la 30 octombrie 2026.

Administratorul judiciar nu prezintă însă un procent verificat al lucrărilor executate la fiecare dintre aceste obiective și nici un buget independent complet al lucrărilor rămase.

CITR a verificat raporturile contractuale. Astfel, „administratorul judiciar a desfășurat un proces amplu de verificare și analiză a situației juridice a unităților locative din cadrul proiectului imobiliar Nordis Mamaia – Wave, având ca obiectiv principal identificarea eventualelor suprapuneri de convenții asupra aceleiași unități locative și clarificarea situației juridice individuale a fiecărei unități. Scopul acestor demersuri a fost de a crea premisele necesare continuării activității societății și fundamentării unui plan de reorganizare judiciară viabil.”

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Din analiza CITR a celor 1.408 de unități locative ale proiectului Wave a reieșit faptul că în cazul a 709 unități proprietatea a fost transferată, 653 fac obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, iar 303 unități sunt disponibile, fără promisiuni în derulare. Alte 109 poziții reprezintă spații tehnice și comerciale.

Dintre cele 653 de promisiuni, 212 au rămas fără obiect, ca urmare a vânzării unităților către terți sau a recompartimentării imobilelor. Pentru alte 46 de unități există divergențe între administratorul judiciar și administratorul special privind obligația Nordis de a le preda cumpărătorilor.

Nordis propune realocarea unor apartamente, însă aceste modificări nu pot fi impuse cumpărătorilor. Ele presupun acordul expres al acestora și semnarea unor acte adiționale.

Ce se întâmplă la Nordis Brașov

Problemele de la Brașov sunt de natură tehnică și urbanistică. Proiectul din strada Stejerișului a fost autorizat inițial în 2017, dar au fost identificate lucrări executate diferit față de soluțiile tehnice aprobate.

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Printre neconformități se numără înlocuirea fundațiilor continue cu piloți forați și radier general, executarea unor diafragme din beton armat la subsolul Corpului C și schimbarea soluției pentru zidurile de sprijin.

„Potrivit informațiilor prezentate de administratorul special, neconformitățile privesc, în principal, modificarea soluției de fundare din fundații continue în piloți forați și radier general, executarea unor diafragme din beton armat la subsolul Corpului C, între axele 1–3 și A–C, precum și modificarea soluției de realizare a zidurilor de sprijin necesare punerii în siguranță a terenului, prin înlocuirea pereților mulați cu piloți forați”, se arată în informarea administratorului judiciar.

Nordis a solicitat în mai 2026 emiterea unui certificat de urbanism necesar obținerii unei noi autorizații de construire. La data informării CITR, ambele proceduri erau încă în curs. În plus, proiectul este afectat de un litigiu privind lucrările executate cu nerespectarea autorizației inițiale.

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O altă problemă este că apartamentele promise cumpărătorilor nu corespund în totalitate configurației rezultate din ultima documentație autorizată.

Soluția propusă de Nordis pentru finalizarea apartamentelor din Mamaia și Brașov. Șanse de realizare, minime, potrivit administratorului judiciar

Pentru finalizarea celor două proiecte imobiliare, Nordis a semnat în iunie 2026 un contract de antrepriză cu compania de construcții Maritimo Development SRL, evaluat la 62,55 milioane de euro.

Mecanismul financiar propus în octombrie prevede achitarea a 42,23 milioane de euro prin transfer bancar și stingerea unei obligații de aproximativ 20,33 milioane de euro prin dare în plată a unor bunuri mobile și imobile.

Banii ar urma să provină, în principal, din diferențele de preț achitate de cumpărători, din actualizarea prețurilor unor apartamente și din renegocierea promisiunilor de vânzare-cumpărare.

CITR avertizează însă că aceste resurse financiare sunt, în mare parte, estimative. La data informării, actele adiționale necesare renegocierii contractelor nu fuseseră încheiate, iar disponibilitatea cumpărătorilor de a accepta noile condiții nu era confirmată.

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Mai mult, administratorul judiciar nu dispune de o verificare tehnico-economică independentă care să confirme că bugetul de 62,55 milioane de euro este suficient și realist pentru finalizarea lucrărilor.

Consultantul Vitalis, care a realizat o analiză tehnică pentru proiectul Wave, nu a putut calcula costurile lucrărilor rămase din cauza lipsei proiectelor tehnice finale și complete. Pentru Brașov, administratorul judiciar a solicitat inclusiv o inspecție la fața locului, pentru stabilirea stadiului fizic și a lucrărilor restante.

Peste toate acestea se suprapune sechestrul asigurător instituit de DIICOT la 19 octombrie 2026 asupra bunurilor Nordis Management, măsură care complică transferul activelor propuse drept plată către antreprenor.

Clienții Nordis trebuie să mai aștepte

Concluzia administratorului judiciar este că mecanismul de salvare a proiectelor nu are încă o fundamentare completă. Continuarea construcțiilor depinde de obținerea autorizațiilor, clarificarea situației juridice a apartamentelor, acordul cumpărătorilor, confirmarea bugetelor și asigurarea efectivă a finanțării.

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În acest context, cei 62,55 milioane de euro reprezintă valoarea estimată a unui plan de finalizare, nu dovada că banii sunt deja disponibili sau că lucrările pot începe în integralitate.

Pentru cumpărătorii care așteaptă apartamentele Nordis, documentul aduce câteva progrese administrative, dar nu oferă un calendar ferm de predare și nici garanția că unitățile promise inițial vor putea fi livrate în configurația contractată.

În cauză sunt înregistrate aproximativ 700 de plângeri penale și în jur de 850 de persoane vătămate. George Pușcaș, Florin Gardoș, Adrian Ropotan și Robert Turcescu se numără printre persoanele publice care acuză Nordis de înșelăciune. Prejudiciul total reclamat depășește 58 de milioane de euro, după ce ancheta a fost extinsă cu noi plângeri, potrivit DIICOT.

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