Cum să nu-ți iei plasă în stilul „Nordis", atunci când vrei să cumperi un imobil. Avocat implicat în dosar: „Riscurile sunt foarte mari"

În spatele celei mai agresive campanii de publicitate ce a fost derulată în România, din partea unui dezvoltator imobiliar, în speță Nordis, există multe drame personale. O mulțime de cetățeni se plâng că nu și-au primit imobilele achitate și nici banii, înapoi. Ani la rând, clienților li s-a impus tăcerea printr-o clauză imorală, potrivit căreia, orice nemulțumire cu privire la companie, exprimată în spațiul public, este sancționată cu zeci de mii de euro. De asemenea, cadrul legislativ din România încă permite ca abuzuri precum cele menționate, să existe.

În spațiul public planează scepticismul cu privire la șansele păgubiților de a-și mai recupera banii, dar și cu privire la posibilitatea asigurării cetățenilor unui cadru legal care să nu favorizeze persoanele juridice de rea-credință. Până atunci, fiecare se păzește cum poate. Astfel, despre aspectele pe care cumpărătorii de bună-credință trebuie să le aibă în vedere, astfel încât să nu ia plasă în tranzacțiile imobiliare, precum în cazul „Nordis", Ziare.com a discutat cu Ilie Dorin, avocat ce este implicat în litigii cu dezvoltatorul imobiliar - business asociat în spațiul public cu Partidul Social Democrat (PSD), cel puțin din punct de vedere imagologic.

Primul semn ce poate ascunde o schemă Ponzi este marketingul agresiv. Cei care se promovează extrem de strident, din dorința de a părea credibili, pot ascunde anumite probleme. Din păcate, rareori răspund în fața instanței, cei care orchestrează astfel de iluzii, potrivit juristului.

„Marketingul fals și megaloman este cel mai atrăgător pentru oamenii vulnerabili care au bani dar nu au cunoștința faptului că în România lui 2024 încă se pot da țepe mari, legale, fără ca nimeni să poată răspundă penal sau civil, și fără să mai poți vreodată spera că îți recuperezi banii", a declarat Dorin.

Ce documente trebuie verificate, înainte de achiziționarea unui imobil

De asemenea, pentru a evita o țeapă, e necesară o consultare atentă a documentelor, a datelor oficiale cu privire la identitatea dezvoltatorului.

„Clienții păcăliți, cel puțin cei care au început să semneze contracte cu ei începând cu anul 2022, când deja erau pe piață semnale privind schema frauduloasă făcută de Nordis - adică luat bani pe poze cu proiecte și îngroparea proiectelor-poze, ar fi putut evita păcăleala dacă ar fi analizat situația juridică atât a firmei cât și a imobilului cumpărat. Având în vedere faptul că vorbim de sume foarte mari pentru orice om, deseori creditate de bănci, o analiză juridică era necesară înaintea oricărui virament financiar și înaintea semnării oricărei convenții", a precizat Dorin.

Marii dezvoltatori au echipe de juriști în spate, ce pun la punct fiecare detaliu. Astfel, și consilierea clienților este necesară, pentru a putea fi analizate toate aspectele specifice.

„Un avocat analizează bonitatea dezvoltatorului, riscurile de pe piață în ceea ce îl privește, stadiul imobilului și autorizațiilor, plus termenele și clauzele din contractul pus la dispoziție de dezvoltator. Pentru această analiză dezvoltatorul trebuie să pună la dispoziția viitorului client și avocatului lui toate, dar absolut toate documentele. Dacă ascunde din documente și spune că nu le are încă sau că nu i-ar fi utile viitorului client, acolo deja se ascunde ceva. Ceva ce ar putea fi pietricica mică ce va răsturna carul mare.

Mai mult, o analiză judiciară și anume o căutare pe portalul instanțelor privind societatea sau asociații este foarte importantă pentru a vedea dacă și ce procese au: au procese privind anularea de precontracte sau promisiuni de vânzare?, au procese administrative privind autorizațiile?, au procese cu furnizorii de materiale, neplătindu-le facturi de milioane de euro?, au executări silite împotriva lor?, sunt dosare penale pe rolul instanțelor ce îi vizează? Aceste aspecte trebuie analizate în detaliu pentru a vedea gradul de seriozitate al constructorului", a declarat juristul.

Un istoric „curat" nu garantează seriozitatea dezvoltatorului imobiliar

Istoricul „curat" al dezvoltatorului poate fi o capcană.

„Istoricul dezvoltatorului nu este atât de important pe cât pare. Da, este bine că un dezvoltator are proiecte deja finalizate, dar dacă acum sau pe viitor s-a aruncat la proiecte gigantice ce îl depășesc, prin care a creditat sume mari de la bănci, conștient sau inconștient, acolo riscurile sunt foarte mari. Și da, există posibilitatea ca un dezvoltator serios la început, să devină neserios când vede că pot obține câteva milioane de euro, fără să mai facă nimic. E tipul de bișnițar care nu are ideea de afacere, de respect, de morală, neavând frică nici de lege, mai ales dacă are protecție... Protecția legii și nu numai...", a declarat Ilie Dorin.

În România, când vine vorba despre achizițiile în domeniul imobiliar, legea îi sprijină mai degrabă pe cei ce recurg la practici imorale, e de părere avocatul implicat în litigii cu Nordis.

„Că tot veni vorba de lege, legea privind vânzarea sau ante-vânzarea imobilelor construite ori în curs de edificare în România este o amestecătură în care nimeni nu răspunde de nimic. Nicio instituție a statului nu răspunde și nicio instituție nu poate opri astfel de țepe. Și e vorba de bani, pe client îl interesează banii și imobilul, nu actele. De acte ar trebui să se ocupe statul, instituțiile, notarii. Până și Republica Moldova are o lege privind maximul de avans dat pe un apartament aflat în curs de proiect/desen, lege inspirată din legislația franceză", a declarat avocatul Ilie Dorin.

Drept exemplu, juristul oferă o situație precum cea derulată de Nordis.

„La noi poți plăti în avans 100% din valoarea imobilului, se construiește un bloc din banii tăi - dacă ai luat 20 de apartamente din 30, blocul e construit doar din banii tăi, iar la final, peste 2-3 ani când crește și prețul terenului pe care s-a edificat blocul dar și când prețul apartamentelor a crescut cu 20-30% dezvoltatorul poate bine-mersi să vândă acele apartamente construite din banii tăi altei persoane, fără să riște nimic.

De penal nu poate fi vorba decât arareori - de exemplu promisiunea sau vânzarea unui apartament către mai mulți, iar în civil astfel de procese sunt extrem de costisitoare și deseori descurajante pentru astfel de păgubiți; pot obține cu greu apartamentul respectiv pentru care au plătit 100%, pentru că nu au nici o protecție juridică specială. Un proces civil durează 2-3 ani, cu tot cu executare 4, și presupune sume mari de bani avansate de păgubit... Iar finalul poate fi un gust amar cu privire la insolvabilitatea sau insolvența dezvoltatorului...", a declarat Dorin.

De asemenea, o sumă foarte mare percepută drept avans, din partea dezvoltatorului, trebuie să ridice semne de întrebare.

„În acest moment, până la adoptarea unei legi care să protejeze cumpărătorul de fraude, sfatul meu ar fi ca nimeni să nu dea mai mult de maxim 1.000 euro unui dezvoltator imobiliar, iar restul de bani să îl dea doar la final când e imobilul finalizat - și fizic, și juridic - și se semnează vânzarea propriu-zisă la notar. Orice altă variantă de avans ori promisiune de vânzare-cumpărare crește riscul de pierdere definitivă a banilor, deci de a lua țeapă", a mai punctat juristul.

Ce legi ar putea proteja românii, în fața unor scheme precum „Nordis"

Pentru a proteja cetățenii de scheme Ponzi precum Nordis, e nevoie de întărirea cadrului legislativ. Însă, aici trebuie ca Parlamentul să se implice activ. Până acum, imaginea instituției a fost asociată drept partener al Nordis. PSD și PNL au majoritate parlamentară, iar până ieri, deputata Laura Vicol (PSD) s-a aflat în fruntea comisiei juridice. Avocata Vicol este partenera de viață a lui Vladimir Ciorbă, unul dintre acționarii Nordis.

„Este nevoie de o legislație specială privind maximul avansului ce poate fi plătit sau a sumelor ce se pot plăti pe fiecare fază de construcție, privind un fond de garantare la care să contribuie fiecare dezvoltator, privind cartea funciară în astfel de contracte ce privesc imobile în curs de edificare, privind activitatea notarială la astfel promisiuni.

Ar trebui norme cu privire la un registru al dezvoltatorilor unde să apară date financiare și judiciare privind societatea și asociații, ce flux financiar au, ce procese au, ce executări silite au, dacă sunt urmăriți penal sau nu, pentru ca din acel registru clientul să vadă bonitatea și seriozitatea acelui dezvoltator.

De asemenea cred că ar trebui reglementată o răspundere penală specifică în atare situații. Este vorba de sume foarte mari de bani care conturează o schemă de înșelăciune ce nu se încadrează în șablonul infracțiunii de înșelăciune din Codul Penal, dar este clar gândită să înșele oamenii. Este clar o gândire, o acțiune și o schemă penală ce scapă normelor de incriminare actuale. Poate că nu s-ar elimina total de pe piață țeparii, dar fenomenul țepelor imobiliare s-ar diminua mult", a precizat avocatul menționat mai sus.

În România, Nordis este un singur exemplu negativ.

„Să nu credeți că doar Nordis a dat la acest moment țepe în România, ci sunt pe piață și alți dezvoltatori care nu respectă termenele și clauzele din promisiunile de vânzare încheiate, și care urmează să nu mai respecte astfel de promisiuni notariale. Da, mai există țepari și o să mai iasă la suprafață în următoarea perioadă", a concluzionat avocatul Ilie Dorin, pentru Ziare.com.

Planul Nordis

Schema Nordis a fost prezentată de Ziare.com din 2021. La acea vreme, cei de la Nordis promiteau „hoteluri și ansambluri rezidențiale de lux în cele mai importante locații din România”, „un proiect imobiliar grandios”, care s-a promovat folosind simboluri naționale și campanii de endorsement din partea a numeroși sportivi români și celebrități cu sloganul „Marea Neagră, munții noștri, o țară la standarde occidentale”.

În mai 2024, Ziare.com a relatat din nou despre schema Nordis și zecile de executări silite. De-a lungul timpului, G4Media.ro și acum, în octombrie, Recorder au prezentat schema frauduloasă.

Dezvoltatorul imobiliar Nordis Management SRL, cea mai vizibilă firmă din grupul cu același nume, a depus miercuri, 2 octombrie, o cerere la Tribunalul București pentru a intra în concordat preventiv. Procedura de concordat setează, printre altele, un cadru procedural care permite suspendarea executărilor silite și restructurarea societății în dificultate pe baza unui plan de restructurare votat de creditorii afectați și omologat de judecătorul-sindic.

Sute de români ar fi fost păcăliți de Nordis. Fiecare ar fi plătit sume de la 80.000 de euro pe imobile făcute doar pe hârtie. Astfel, cetățenii de bună-credință nu au primit nici produsul, nici banii achitați în avans.

În ultimii ani, câteva aspecte nefericite referitoare la activitatea Nordis au fost dezvăluite ca review-uri în Google:

- „Cea mai mare escrocherie posibilă, cel mai pervers mediu de business și cei mai mincinoși posibil, ne plimbă de 4 ani de la unul la altul pentru semnarea actelor de predarea unităților plătite integral" - Robert Neagu;

- „Total neserioși, nu îndeplinesc termenii, manipulează contractele. E clar că merge vorba escrocherie" - Grigore;

- „Ne-au lăsat fără bani, nu răspund la e-mailuri sau telefoane. Oamenii rămân fără bunuri, furnizorii nu sunt achitați" - Grigore DOR;

- „Escrocherie cu ajutorul oamenilor din Parlament. Se știu ei cine" - Alexandru Rădulescu.

