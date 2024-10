Schema „Nordis", explicată de un economist: „Nu se putea face fără complicitatea politicului". Sfaturi practice pentru investitori

Practicile controversate ale afaceriștilor ce dețin dezvoltatorul imobiliar Nordis au devenit de notorietate, la nivel național. Economistul Radu Nechita, profesor universitar, a prezentat întregul „tablou" pentru Ziare.com.

Primul semn al unei mari țepe: faptul că Nordis vindea exclusiv promisiuni, potrivit specialistului.

„Din informațiile disponibile acum, eu recunosc semnalmentele unei țepe imobiliare: desene și machete vândute în condiții de apartamente gata construite. Eu nu am fost interesat în perioada recentă de investiții în domeniu imobiliar și recunosc că doar recent am căutat informații despre Nordis. În aceste căutări am constatat că încă din 2021, chiar pe site-ul Ziare.com, au existat avertismente cu privire la caracterul dubios spre abuziv al unor contracte propuse de această firmă și unele întrebări legitime privind personajele care gravitau în jurului său", a declarat Nechita.

Șefii de la Nordis nu ar fi reușit schema Ponzi fără susținere politică, e convins profesorul.

„Am convingerea că o operațiune de o asemenea amploare nu se putea face fără complicitatea activă a unor persoane cu puternice conexiuni politice și fără pasivitatea - din indolență, incompetență sau cointeresată - a unor autorități.

Din experiența unor situații similare, nu cred că păgubiții au șanse serioase de recuperare a prejudiciului, dar ele sunt cu siguranță nule dacă nu se adresează justiției. Așa cum este ea, dacă-mi dați voie să fac această observație. Iar dacă cineva se simte jignit de această observație, îl rog să-și manifeste nemulțumirea după soluționarea acestor litigii atât sub aspect civil cât și penal", a mai precizat cadrul universitar.

La butoanele Nordis se află Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol - deputat PSD, fostă șefă a comisiei juridice din Parlament și Emanuel Poștoacă.

Serviciile juridice, mult prea puțin solicitate de români, în afara situațiilor de criză

Radu Nechita sfătuiește ca românii să apeleze mai des la juriști. În cazul unei achiziții imobiliare, când este vorba despre zeci de mii - sute de mii de euro, consilierea unui avocat este obligatorie. Astfel, pot fi evitate situații tragice, precum episodul „Nordis".

„La achiziționarea unui imobil, când îți utilizezi toate economiile de-o viață sau te împrumuți pe 20-30 de ani la o bancă, discută întâi cu unul-doi specialiști, nu doar cu agentul comercial al dezvoltatorului sau cu ofițerul de credite al băncii.

Dacă ai 100.000 de euro sau ești dispus să te îndatorezi cu această sumă, alocă echivalentul a câtorva metri pătrați de parchet, gresie sau faianță pentru a plăti un specialist să analizeze un pic acel contract. Iar dacă acel contract nu îți este pus la dispoziție din timp, ci doar după ce ai plătit diverse sau în momentul semnării, te ridici și pleci: nu confunda visul cu coșmarul!", a punctat economistul.

Schema Nordis, un scandal ce poate decredibiliza întreaga piață imobiliară. Atenție la dezvoltatorii care vând doar promisiuni și cer sume nejustificate pentru avans!

Radu Nechita avertizează, de asemenea, asupra riscului foarte ridicat pe care și-l asumă cei ce plătesc sume uriașe de bani doar pentru vorbe goale, ce amintesc de farse precum Caritas sau FNI.

„În acel contract, trebuie să fie clar ce anume cumperi: promisiuni sau un imobil?

Dacă este vorba de un imobil, cere ca transferul de proprietate să fie făcut în momentul în care plătești avansul, urmând ca imobilul tău să fie ipotecat în favoarea vânzătorului, pentru suma rămasă. Ar fi bine să fie precizat contul în care să poată fi virată suma respectivă, să nu constatați că vânzătorul nu poate fi contactat, dar vă trimite executorii pe cap pentru că nu ați plătit ultima rată, cu penalitățile uriașe aferente.

Dacă vrei să cumperi promisiuni, este în regulă, dar atunci trebuie să fii conștient că asumi un risc foarte mare. Cum să dai un avans de 50% pe o promisiune, pe un desen, pe o machetă, pe un videoclip, pe o poveste? Cum să faci asta într-o țară în care falimentele bancare au costat miliarde de dolari, în care jocurile piramidale au fost lăudate de politicieni și 'jurnaliști' în emisiuni TV ore la rând? Cum să dormi liniștit crezând că alții lucrează pentru tine? Cum să crezi că statului român, adică politicienilor și funcționarilor români le pasă mai mult de averea ta decât ție?

Pe scurt, un minim de educație juridică și economică este absolut esențial. Un minim de memorie privind țepele istorice post-decembriste ajută foarte mult", a transmis Nechita.

Economistul Radu Nechita, aproape să fie și el țepuit

Și profesorul universitar a fost la un moment dat aproape de a lua plasă, tot din dorința de a-și apropria propriul imobil.

„În urmă cu aproape 20 de ani, căutam și eu surse de finanțare pentru un vis pe care l-am avut foarte devreme în viață: achiziționarea sau construirea unei case. Atunci, înainte de intrarea României în UE, când țara noastră de-abia intrase pe o traiectorie de creștere economică dar cu o inflație cu două cifre existau puține bănci dispuse să acorde credite în valută, iar dobânzile la leu erau și ele în jurul a 20%, dacă mai rețin corect.

Din acest motiv, când a apărut publicitatea la o 'firmă româno-germană', MTS-Leasing GmbH cu sediul în Germania - ce poate suna mai serios de atât, nu-i așa?, dar cu un 'show room' în centrul Clujului, în dreapta lui Matia Corvin, am mers rapid să mă interesez. Contractul era pe 20 de ani - o raritate absolută atunci, în euro - altă raritate, cu riscul valutar aferent pentru cineva cu venituri în lei, dar dobânda era fixă (7%) și era la soldul rămas, nu la întreaga sumă contractuală. Totul părea foarte atractiv. Dar...", a povestit Nechita.

Multe capcane se ascund în contractele create de juriștii dezvoltatorilor de rea-credință.

„Contractul era însă unul de leasing imobiliar, adică toate sumele plătite erau asimilabile chiriei, eventualul transfer de proprietate de la firmă către mine ar fi avut loc doar după plata ultimei rate. Orice probleme, litigii etc. ar fi avut firma respectivă, creditorii săi ar fi putut executa silit imobilul care făcea obiectul contractului. Desigur, se puteau face plăți în avans, dar nu și ultima rată. Altfel spus, indiferent de cât aș fi plătit, tot n-aș fi putut deveni proprietar mai repede de 20 de ani.

Am ieșit din acea firmă mult mai repede decât am intrat. Nu peste mult timp, firma respectivă s-a transformat în scandalul cu același nume. Eu încă păstrez formularul de contract, ca un 'kind reminder' împotriva țepelor: dacă sună prea bine ca să fie adevărat, înseamnă că nu este", a concluzionat economistul, pentru Ziare.com.

Schema Nordis, prezentată de Ziare.com încă din 2021

Schema Nordis a fost prezentată de Ziare.com din 2021. La acea vreme, cei de la Nordis promiteau „hoteluri și ansambluri rezidențiale de lux în cele mai importante locații din România”, „un proiect imobiliar grandios”, care s-a promovat folosind simboluri naționale și campanii de endorsement din partea a numeroși sportivi români și celebrități cu sloganul „Marea Neagră, munții noștri, o țară la standarde occidentale”.

În mai 2024, Ziare.com a relatat din nou despre schema Nordis și zecile de executări silite. De-a lungul timpului, G4Media.ro și acum, în octombrie, Recorder au prezentat schema frauduloasă.

Potrivit unor surse, un dosar penal ar fi fost deschis, pe fondul acestei scheme.

