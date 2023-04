Procurorii Parchetului General au dispus neinceperea urmaririi penale a nepoatei senatoarei PNL Norica Nicolai - Ana Maria Hanes - in cazul exprimarii votului electronic din Senatul Romaniei in precedenta sesiune parlamentara.

Decizia procurorilor a fost motivata de faptul ca, in momentul in care camerele de filmat din sala au surprins-o votand in locul senatorului liberal Serban Stratila, aparatele nu au inregistrat nici un vot.

Decizia Parchetului poate fi contestata in termen de 15 zile.