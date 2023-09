Norica Nicolai da electoral Muntenia pe Ardeal

Norica Nicolai, vicepresedintele PNL, a declarat, miercuri, ca doreste sa candideze pentru un nou mandat de senator pe listele unei organizatii liberale din Ardeal, care i-au facut oferte in aceste sens, printre acestea fiind si Aradul.

"Ca o marturisire personala, pot sa spun ca inclin sa candidez pentru o filiala din Ardeal. Judetul Arad este una dintre ofertele care mi s-au facut, dar sunt inca alte cinci judete. Sunt trei organizatii din Ardeal care mi-au facut oferte si doua din sudul tarii. Nu am luat o decizie, nu am raspuns nici uneia dintre organizatiile care mi-au facut oferte. Voi analiza problema asta si voi da un raspuns in acest sens.

Pentru mine Ardealul inseamna cu totul altceva decat sudul, oricat de onorant ar fi un mandat de Calarasi, Braila sau altele", a declarat Norica Nicolai, care in prezent este senator PNL de Cluj, informeaza NewsIn.

Liderul PNL a fost desemnat de conducerea centrala a partidului sa preia functia de presedinte interimar al filialei din Arad dupa ce mandatul fostei echipe interimare de conducere a expirat la 1 iunie, dar si ca urmare a rezultatelor slabe obtinute de aceasta la alegerile locale.

Prezenta miercuri la Arad, Norica Nicolai a mai spus ca, pana la sfarsitul saptamanii viitoare, cei din filiala locala care doresc sa candideze pentru Parlamentul pot sa isi depuna dosarele.

"Organizatia din Arad, fiind una dintre cele care au obtinut rezulate sub media pe tara, are posibilitatea ca pana la 1 septembrie sa-si nominalizeze candidatii. In momentul de fata fac o analiza a rezultatelor obtinute de PNL in judet, pentru a vedea care sunt candidatii care ar avea cele mai bune sanse", a mai spus Norica Nicolai.

Vicepresedintele liberal a mai afirmat ca PNL nu vrea sa fie vehiculul prin care anumiti oameni de afaceri, indiferent cat de puternici ar fi, sa-si trimita oameni in Parlament "sa le voteze interesele".

"Vom fi foarte atenti si la profilul candidatilor si la capacitatea lor de a reprezenta judetul", a afirmat Nicolai.

Norica Nicolai a mai declarat ca PNL nu a facut nici o intelegere cu PSD pentru stabilirea colegiilor electorale.