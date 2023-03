Reactii la hotararea Curtii Constiutionale privind urmarirea ministrilor

Curtea Constitutionala a hotarat, luni, ca ministrii parlamentari pot fi urmariti penal doar cu acordul Parlamentului. Potrivit senatorului PNL, Norica Nicolai, "este o masura corecta".

"De data asta CCR a dat o decizie pe litera si spiritul Constitutiei, avand in vedere ca nu putea sa creeze un regim privilegiat pentru una din puterile statului atata vreme cat articolul 109 alineatul 2 din Constitutie era clar si dadea competenta si celor doua camere ale Parlamentului de a cere urmarirea penala", a afirmat Nicolai.

"Ar trebui o masura de celeritate ca Parlamentul sa-si dea acordul. Va trebui insa ca Legea raspunderii ministeriale sa faca precizari foarte clare asupra utilizarii noi masuri de catre Parlament", a adaugat procurorul liberal.

Potrivit Noricai Nicolai, se va face analiza si se va cere Parchetului General sau DNA sau DIICOT, dupa caz, inceperea urmaririi penale impotriva unui ministru.

"In principiu, intotdeauna am spus ca deciziile Curtii Constitutionale nu se discuta, ele se respecta si trebuie aplicate, lucru, care, in esenta, este valabil, si in acest caz. Aceasta decizie a CC, dupa parerea mea, adauga la Constitutie pe de o parte, iar pe de alta parte este in contradictie flagranta cu o decizie anterioara, data recent de CC", a spus si presedintele PD-L, Emil Boc.

"Textul 109 spune foarte clar ca numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au voie sa ceara inceperea urmarii penale a membrilor Guvernului. Fara sa faca niciun de mentiune in conditiile legii sau potrivit cometentelor stabilite" aceasta hotarare "introduce un termen de discriminare",a mai spus Boc.

"Potrivit articolului 72, un senator sau un deputat poate fi trimis in judecata la cererea camerei din care face parte. Daca parlamentarul este si membru al Guvernului si nu are norocul sa fie senator sau deputat, poate fi trimis in judecata fara nicio problema. Daca esti doar senator si nu esti si deputat, esti iarasi dat in judecata", a mai spus liderul democrat-liberal.

Potrivit lui Boc, in 13 ani s-a ridicat doar in doua cazuri imunitatea politica. "Este o compromitere a luptei anticoruptie in tara asta. Romania nu vrea sa mearga drept (...) M-am saturat sa vad decizii contradictorii a CC. Spune negru pe alb ca presedintele are drept neconditionat de a cere inceperea urmaririi penale a ministrilor, dupa doua luni, vine si spune ca nu se poate incepe urmarirea penala in cazul ministrilor sau fostilor ministr fara avizaul Parlamentului".

Unul dintre fostii ministri vizati de aceasra hotarare, Paul Pacuraru, aceasta lege nu il avantajeaza. "Cine crede ca Comisiile Parlamentare sunt o umbrela se inseala amarnic", a spus fostul ministru al Agriculturii.

"Astept cu nerabdare ca materialele DNA sa ajunga pe mana magistratiilor din comisiile de specialitate, de la Camera Deputatilor si de la Senat", a mai adaugat Pacuraru.

La randul sau, purtatorul de cuvant al conservatorilor, Bogdan Ciuca, a spus ca odata cu decizia Curtii Constituionale, "teoretic, lucrurile ar trebui sa se desfasoare cu repeziciune", si nu sa dureze ani de zile ca in cazul ministrilor si fostilor ministri Adrian Nastase, Miron Mitrea, Cordut Seres si Paul Pacuraru.

Pe de alta parte, Paul Pacuraru, unul dintre ministrii-parlamentari pentru care presedintele si-a dat deja avizul pentru inceperea urmaririi penale , considera ca decizia CCR poate duce la interpretarea ca Parlamentul. Potrivit lui Pacuraru, este o "umbrela de vreme rea", desi Legislativul e mai obiectiv decat "presedintele jucator".

"Eu personal regret ca s-a ajuns la aceasta situatie pentru ca se va da impresia ca Parlamentul e o umbrela de vreme rea", a spus pacuraru, adaugand ca faptul ca se cere un aviz al Legislativului pentru inceperea urmaririi penale nu inseamna ca ministrul-parlamentar este "la mana colegilor". "Parlamentul e un judecator mai obiectiv si neutru decat un presedinte jucator", a adaugat el.

Potrivit presedintelui Comisiei juridice din Camera Deputatilor, conservatorul Sergiu Andon, pentru inceperea urmaririi penale in cazul ministrilor care sunt si parlamentari este nevoie de avizul cumulat al presedintelui si al Parlamentului.

"Fara sa vad decizia, eu cred ca este vorba de cumularea avizelor", a afirmat Andon, care a apreciat ca in luarea deciziei Curtii Constitutionale a "prevalat interpretarea literala a Constitutiei". "A mai prevalat si climatul politic actual din tara, cu lupta dintre institutii si nesiguranta in a obiectivitatea deciziilor unei anumite institutii", a completat Andon.

Vicepresedintele PD-L, Valeriu Stoica, a catalogat decizia CC drept una "de necomentat", considerand ca presedintele este exclus de la atributiile pe care i le confera Legea fundamentala.

"Presedintele e exclus in mod ciudat de la o atributie pe care i-o da Constitutia", a spus Valeriu Stoica, dupa ce initial a refuzat sa comenteze hotararea Curtii Constitutionale. Comentariul fostului ministru al justitiei s-a referit la faptul ca ministrii care sunt si parlamentari vor primi avizul pentru cercetare numai din partea Camerei din care fac parte si nu si din partea sefului statului.

Stoica a facut trimitere la acelasi art.109 din Constitutie, articol potrivit caruia "numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara inceperea urmaririi penale a membrilor Guvernului".

Intrebat daca se poate vorbi de un dublu standard, tinand cont de faptul ca in cazul parlamentarilor care nu sunt si ministri urmarirea penala poate incepe si fara avizul Camerei din care fac parte, vicepresedintele PD-L s-a limitat sa afirme ca "tocmai si de aceea, decizia e de necomentat".

Decizia Curtii Constitutionale este "un act de normalitate constitutionala", a declarat vicepresedintele executiv al PRM, juristul Lucian Bolcas.

In opinia lui Bolcas, in caz contrar, s-ar fi deschis calea catre abuzuri din partea organelor de ancheta.

"Decizia CCR reprezinta un act de normalitate constitutionala, prin consecintele adoptarii unui alt punct de vedere s-ar deschide camp liber abuzului organului care sesizeaza, care s-ar indrepta cu cererea spre directia dorita", a mai spus Bolcas.

Totodata, peremistul a atentionat ca este inadmisibil ca procurorul general Laura Codruta Kovesi sa "exprime puncte de vedere cu caracter totalitarist si politic".