Nepoata a 'doborat-o' pe Norica

Traian Basescu nu vrea o matusa la Justitie, titreaza miercuri Cotidianul, precizand ca presedindele ii aminteste premierului de incidentul 'nepotica'. Seful statului i-a trimis o scrisoare deschisa prim-ministrului Calin Popescu-Tariceanu, in care ii explica faptul se vede 'nevoit' sa 'respinga candidatura' Noricai Nicolai la sefia Ministerului Justitiei. Totodata, presedintele il 'roaga' pe premier sa desemneze 'o alta persoana care sa intruneasca conditiile necesare si indispensabile functiei de membru al Guvernului Romaniei si de ministru al Justitiei, tinand cont si de prevederile incidente acestei demnitati, inclusiv ale domeniului pe care il va coordona'.

Evenimentul Zilei noteaza ca Norica a fost doborata de nepoata. Astfel, dupa trei saptamani in care a tinut-o in sah pe Norica Nicolai cu numirea ca ministru al justitiei, presedintele Traian Basescu i-a trimis marti o scrisoare premierului Calin Popescu-Tariceanu in care ii cere sa faca o alta propunere pentru acest portofoliu.

Respingerea candidaturii lui Nicolai este motivata de Basescu prin implicarea acesteia in scandalul Nepoata", acum un an si jumatate. In locul sau, presedintele cere un candidat necontroversat", chiar independent din punct de vedere politic".

Ads

Norica nu este ministru, anunta si Gardianul, care precizeaza ca seful statului i-a cerut premierului Tariceanu sa renunte la propunerea de numire a Noricai Nicolai ca ministru, deoarece perceptia publica negativa asupra faptelor acesteia nu duce la cresterea increderii in justitie.

Gardianul mai noteaza ca exact in ziua nominalizarii sale de catre PNL pentru functia de ministru al justitiei, Norica Nicolai si-a exprimat convingerea ca presedintele Basescu nu se va opune numirii ei de la Justitie. Totodata, atunci Nicolai a dat asigurari ca pentru ea Justitia nu va fi niciodata o arma politica.

Totodata, potrivit cotidianului citat, desi Norica Nicolai a ales sa nu se pronunte asupra intarzierii numirii sale, exista voci care constata retinerea atat a Cotroceniului, cat si a unei parti dintre colegii sai fata de sustinerea sa. In acest sens, unul dintre apropiatii Noricai Nicolai, liberalul Crin Antonescu a precizat ca nu are habar de ce nu a fost numita pana acum Nicolai, insa nu a negat atitudinea destul de rezervata in privinta ei pana si a colegilor din PNL.

Ads

Premierul Tariceanu ar fi preferat in fruntea Justitiei o persoana neutra, un profesor universitar sau un expert, titreaza Romania Libera citand surse liberale. Calin Popescu Tariceanu a nominalizat-o la jumatatea lunii decembrie pe Nicolai, la insistentele unor lideri marcanti ai PNL, precum Ludovic Orban, Puiu Hasotti si Crin Antonescu, fara a fi insa foarte convins ca ar fi o alegere potrivita. De altfel, la Biroul Permanent al PNL, care a decis candidatul pentru Ministerul Justitiei, a inregistrat doar un vot impotriva, mai scrie Romania Libera.

Ads

Norica Nicolai, respinsa de Basescu, scrie si Jurnalul National. Presedintele Traian Basescu i-a trimis marti premierului Calin Popescu Tariceanu o scrisoare prin care ii cere sa renunte la nominalizarea Noricai Nicolai pentru postul de ministru al Justitiei. Vicepresedintele PNL, Crin Antonescu, a calificat refuzul presedintelui "un abuz de proportii".

Presedintele subliniaza in document ca "functia de ministru al Justitiei presupune, printre altele, reputatie nestirbita si moralitate, tinand cont ca ministrul Justitiei este membru al CSM, organism format din magistrati, care trebuie sa dea dovada de onorabilitate ce nu poate sa fie umbrita de nici o fapta, si cu atat mai mult de una de notorietate publica".

- Basescu n-o vrea pe Norica Nicolai la Justitie

Ads