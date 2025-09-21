Horoscop pentru săptămâna 22 – 28 septembrie. Trei zodii au parte de noroc

Pe 22 septembrie, când Soarele intră în Balanță, Marte se mută în Scorpion în aceeași zi. Sezonul Balanței vine cu un val de entuziasm și dorință, însă adevărata lui lecție este despre cum să învățăm să colaborăm pentru binele comun.

Fă pace cu cine și cu ce poți și permite-ți să mergi înainte. Nu-ți mai ascunde adevărul interior doar pentru a-i face pe alții să se simtă bine; lasă-ți autenticitatea să iasă la lumină.

Odată cu intrarea lui Marte în Scorpion, aceste teme devin și mai intense, iar tu vei începe să te preocupe mai puțin ce cred ceilalți și mai mult ceea ce simți.

Energia va fi electrică la începutul săptămânii, odată cu Sezonul Balanței și Marte în Scorpion. Apoi, când Soarele în Balanță va face trigon cu Uranus retrograd în Gemeni, pe 23 septembrie, vei fi pregătit să îți schimbi viața în cele mai bune moduri posibile. În timp ce Soarele în Balanță scoate în evidență conexiunile benefice din viața ta, Uranus retrograd în Gemeni te ajută să profiți de schimbările și oportunitățile neașteptate. Uranus este marele eliberator al cosmosului, cel care te redirecționează pe căi surprinzătoare. Săptămâna aceasta e despre a trăi o viață care rezonează cu cine ești și cu ceea ce reprezinți.

1. Pești

Săptămâna aceasta norocul revine. Luni, 22 septembrie, Marte intră în Scorpion, activând teme de noroc, abundență și noi începuturi. Ultima dată când Marte a fost în Scorpion a fost în octombrie–noiembrie 2023 și nu va reveni până în 2027, deci această energie nu trebuie irosită. Scenariul creează impulsul necesar pentru un nou început – crucial pentru atragerea norocului și pentru a face ca viața ta să reflecte cu adevărat cine ești.

Marte va sta în Scorpion din 22 septembrie până pe 4 noiembrie, deschizând oportunități de a călători, de a începe un nou loc de muncă sau o afacere, de a te îndrăgosti și de a simți că viața ta este din nou aliniată cu adevărul tău. Scenariul guvernează profunzimile și, deci, adevărul. Trebuie să ajungi la rădăcina a ceea ce îți dorești de la viață și să fii pregătit să acționezi pentru a o crea. Nu este o energie care să îți aducă doar binecuvântări pasive, ci una care cere acțiune pentru a manifesta viața la care visezi.

2. Vărsător

Dedică-te lucrurilor care îți aprind sufletul. Sezonul Balanței începe pe 22 septembrie, aducând în prim-plan teme de colaborare, noroc, abundență și noi începuturi. Cu Soarele în acest semn de aer până pe 22 octombrie, ești ghidat să acționezi; totuși, este important să nu încerci să faci totul singur. Fie că e vorba de un prieten, un partener de afaceri sau un iubit, ești menit să clădești un nou început prosper alături de cineva. Lasă în urmă mentalitatea „dacă vrei să iasă bine, trebuie să faci singur” și îmbrățișează puterea conexiunilor benefice.

Când începe Sezonul Balanței, toate privirile sunt asupra ta. Acest semn de aer reprezintă cea mai bună și conectată versiune a vieții tale. Poate că vei călători în această perioadă sau vei ieși din zona de confort pentru o nouă aventură. Ceva îți atrage atenția și îți cheamă sufletul. Nu respinge ideile sau presentimentele ca fiind întâmplătoare și permite-ți să te confesezi unei persoane de încredere. Împărtășind ideile tale, poți crea un plan pentru a îmbrățișa noul început pe care ți-l dorești de atâta timp.

3. Balanță

Trebuie să decizi ce fel de viață vrei să trăiești. Este Sezonul tău, ceea ce înseamnă și revenirea solară sau ziua ta de naștere. Este o ocazie să reflectezi și să lași în urmă ce s-a întâmplat în ultimul an pentru a face loc unui nou început. Deși trecutul a fost important și te-a adus aici, el nu definește încotro mergi de acum înainte. Permite-ți să te eliberezi de ce te apasă pentru a te reconecta cu adevăratul tău sine și cu viața pe care chiar vrei să o trăiești.

Pe 23 septembrie, Soarele în Balanță face trigon cu Uranus retrograd în Gemeni, aducând surprize neașteptate. Soarele în Balanță te ajută să te recentrezi pe tine însuți – lucru pe care nu îl faci suficient de des. Asta îți dă încredere în visele tale, astfel încât să poți face pașii necesari pentru a cultiva o viață aliniată cu ele. Această conexiune aduce șanse neașteptate pentru noi aventuri, experiențe și abundență. Doar ai grijă să te concentrezi pe tine înainte de a lua decizii majore. Acesta este momentul tău, iar pentru a atrage norocul și prosperitatea, trebuie să te pui pe tine pe primul loc, scrie yourtango.com.

