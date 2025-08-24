Horoscopul săptămânii 25–31 august: cinci zodii au noroc maxim

Cinci zodii vor avea cel mai bun horoscop în perioada 25–31 august 2025. Venus începe săptămâna în semnul Leului, aducând mult curaj și îndrăzneală în comunicare. Luna în Balanță, la începutul săptămânii, va amplifica mesajele tranzitului lui Venus, făcând primele zile o perioadă foarte creativă.

Apoi, când Luna intră în Scorpion pe 27 august, vom simți inspirația de a prelua inițiativa. Energia Săgetătorului închide săptămâna pe 30 august, ajutându-ne să ne reconectăm cu prietenii și persoanele dragi în weekend. Cinci zodii vor avea o săptămână excelentă, deoarece tranzitul lui Venus le va ridica, inspira și le va arăta cum să încorporeze magia iubirii în viața lor.

1. Balanță

Săptămâna începe cu Luna în semnul Balanței, aducând multă energie pozitivă. Acest tranzit te va ajuta să lupți neobosit pentru obiectivele tale, mai ales când Luna se conectează cu Marte. Jupiter va primi mult sprijin din partea Lunii în Scorpion, permițându-ți să îți menții atenția asupra scopurilor.

Venus, planeta ta guvernatoare, va fi în Leu, oferindu-ți momente în care poți conduce și inspira pe alții, mai ales în cadrul comunității tale. Săptămâna arată că cerul este limita, așa că nu te restricționa și continuă să visezi măreț.

2. Scorpion

Săptămâna aceasta, Venus intră în Leu, influențând modul în care vezi ce este necesar pentru a prospera în carieră. Venus te ajută să te concentrezi pe aspectele practice, iar acesta poate fi un moment în care să acționezi. Odată ce Luna va fi în semnul tău, va forma un aspect cu Jupiter, aducând energie optimistă și dorința de a trăi noi aventuri.

Deschide-ți mintea către idei noi, citește despre subiecte care te intrigă și concentrează-te pe hobby-uri plăcute care te înalță. Chiar dacă ai momente de nostalgie, acum este timpul să te concentrezi pe prezent și viitor.

3. Săgetător

După Luna Nouă în Fecioară, revenirea pe drumul cel bun devine mai ușoară pentru tine. Luna în Balanță se conectează cu Marte, alimentând ambițiile și visele tale. Dacă îți lipsește motivația, tranzitul lui Venus în Leu te va energiza și îți va aduce idei noi și inspirate, mai ales că și Mercur se află în același semn.

Săptămâna aceasta ar trebui să-ți ajustezi planurile, să faci schimbări și să te concentrezi pe eficiență. Dacă te simți copleșit, învață să prioritizezi ce este important și permite-ți să pui alte proiecte pe pauză, dacă este nevoie. Uranus te-ar putea tenta să preiei cât mai multe sarcini, dar aceasta este o săptămână pentru practică și realism, în acest sezon esențial al Fecioarei.

4. Leu

Venus, planeta iubirii, intră în semnul tău săptămâna aceasta, aducând numeroase oportunități de abundență financiară, expansiune socială și noi povești de dragoste. Luna în Balanță adaugă entuziasm și pasiune, amplificând energia lui Venus.

Acum este momentul tău să strălucești și să preiei controlul asupra poveștii tale. Luna Nouă în Fecioară a servit ca un reset, iar acum ești pregătit să revii în elementul tău și să arăți celor din jur ce poți. Îmbrățișează-ți farmecul și energia, dar nu deveni prea centrat pe tine însuți.

5. Vărsător

Pentru tine, Venus aduce o perioadă de entuziasm și conexiuni sociale. Luna în Balanță deschide săptămâna, adăugând energie frumoasă și abundentă în sectorul relațiilor tale. Totodată, primești undă verde pentru a urmări dorințele inimii în proiectele tale artistice.

Petrece săptămâna în compania oamenilor dragi care te fac să te simți optimist. Aceasta este și o reamintire să nu te lași prins în bârfe, oricât de tentant ar fi. Rămâi diplomatic și fii persoana pe care ceilalți o admiră, scrie yourtango.com.

