Controversă asupra morții balenei Hvaldimir, suspectată că era ”spion” rusesc VIDEO

N-ar exista indicii că beluga Hvaldimir, care a fost găsită moartă, la sfârşitul lunii august, în Norvegia, ar fi fost ucisă prin împușcare, susține poliţia norvegiană.

Hvaldimir este un cetaceu care face acum obiectul a tot felul de speculații, inclusiv a unor suspiciuni că era folosită pentru spionaj, relatează AFP citată de News.ro.

Două organizaţii nonguvernamentale (ONG) susțin că pe corpul balenei s-au găsit urme de gloanțe. Organizaţiile de apărarea drepturilor animalelor NOAH şi One Whale au depus plângere săptămâna trecută, acuzând că beluga numită Hvaldimir, care a făcut senzaţie în Norvegia după apariţia sa în 2019, a fost ucisă cu arme de foc.

Prezentat ca fiind tânăr - între 15 şi 20 de ani, potrivit celor care îl urmăreau - şi în stare bună, mamiferul a fost găsit mort la 31 august, în Golful Risavika, pe coasta de sud-vest a Norvegiei. Animalele Beluga trăiesc în general 30-35 de ani, potrivit Fondului Mondial al Naturii (WWF).

În baza unui raport preliminar de autopsie, efectuat de Institutul Veterinar norvegian, poliţia a anunţat că nimic nu arată că moartea a fost cauzată de o ”activitate umană”.

Lăsând să se înţeleagă că beluga ar fi murit, probabil, de foame, poliția a decis să nu deschidă o anchetă. ”Niciun rezultat al autopsiei nu arată că Hvaldimir a fost împuşcat”, a anunţat într-un comunicat un reprezentant al poliţiei, Amund Preede Revheim.

Poliţia spune că este vorba despre răni ”total superficiale”. ”Una dintre răni este un pic mai profundă, însă aceste daune nu au afectat organele vitale şi nu sunt de natură mortală”, a anunţat ea.

Poliţia nu a furnizat cauzele morţii lui Hvaldimir, însă a precizat că un băţ cu o lungime de 35 de centimetri şi gros de trei centimetri se afla în gura cetaceului.

”Autopsia a arătat că stomacul său era gol. În plus, majoritatea organelor erau degradate”, a adăugat Amund Preede Revheim.

