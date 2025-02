Planul de rezervă al lumii. Buncărul Apocalipsei din Arctica primește noi semințe

Un buncăr destinat „sfârșitului lumii” a primit o nouă livrare de semințe pentru a le conserva pentru totdeauna, în cazul în care Pământul ar fi șters de pe fața lumii de un război nuclear.

Svalbard Global Seed Vault, situat la 130 de metri adâncime în inima unui munte de pe insula norvegiană Svalbard, este un loc izolat, creat ca un plan de rezervă final pentru alimentația globală. Înființat în 2008, acest buncăr protejează semințele de orice distrugere externă – războaie, boli sau alte catastrofe naturale, scrie The Sun.

Acesta adăpostește peste 1,3 milioane de semințe din întreaga lume, iar astăzi au sosit încă 14.000 de noi mostre. Printre acestea se numără semințe de specii de arbori nordici din Suedia și orez din Thailanda, conform celor de la Crop Trust.

The Seed Vault provides long-term storage of duplicates of seeds conserved in genebanks around the world. This provides security of the world's food supply against the loss of seeds in genebanks due to mismanagement, accident and natural disaster pic.twitter.com/6Jolvluazz