Norvegia e ca și calificată la Mondiale, în fața Italiei. Recital Haaland contra Israelului

Echipa naţională a Norvegiei a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 5-0, echipa naţională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

Într-un meci precedat de acţiuni de protest ale manifestanţilor pro-palestinieni, gazdele au primit penalti încă din start, după verificarea VAR. Haaland a executat şi a ratat, arbitrul a decis repetarea loviturii, dar Daniel Peretz a apărat la şutul lui Haaland şi tabela a rămas neschimbată. Însă norvegienii nu au renunţat la atacuri şi Anan Khalaili a deschis scorul, din pasa lui Sorloth, în minutul 18. Tot Sorloth a dat assist pentru Haaland, care a înscris în minutul 27, pentru ca un minut mai târziu Idan Nachmias să înscrie în propria poartă şi să ducă scorul la 3-0.

Haaland a marcat cu o lovitură de cap, pe sub Daniel Peretz, în minutul 63, din centrarea lui Nusa, iar în minutul 72 tot Nusa a centrat şi Haaland a înscris cu capul, stabilind scorul final, Norvegia – Israel 5-0. Haaland a ajuns la 51 de goluri marcate pentru echipa naţională, în 46 de meciuri, iar Norvegia conduce în grupa I, cu 18 puncte din şase partide, urmată de Italia, cu 9 puncte din patru meciuri, şi Israel – 9 puncte din şase meciuri.

Cu o victorie în următorul meci, acasă cu Estonia, Norvegia e ca și calificată la Mondiale. Nordicii au un avantaj la golaveraj de peste 20 de goluri în fața Italiei și își permit astfel un eșec împotriva Squadrei Azzurra în ultima rundă.

Ads