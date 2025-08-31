Norvegia achiziționează nave britanice de 13,5 miliarde dolari. „Cheia pentru apărarea suveranităţii”

Norvegia a anunţat duminică, 31 august, alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa, evaluată la 10 miliarde lire sterline (13,5 miliarde dolari), transmite CNBC.

Programul urmăreşte consolidarea apărării maritime a ţării nordice, esenţială pentru monitorizarea submarinelor nucleare ale flotei ruse din nord.

Germania, Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite au intrat în competiţie cu propriile modele de fregate, dar Norvegia a optat pentru nava britanică T-26 City-class, produsă de BAE Systems.

„Cheia pentru apărarea suveranităţii”

Premierul Jonas Gahr Støre a subliniat că fregatele sunt ”cheia pentru apărarea suveranităţii” şi că ele vor avea un rol crucial în supravegherea submarinelor ruseşti cu bază în Peninsula Kola, la graniţa arctică cu Norvegia.

Acordul prevede o flotă comună de 13 fregate antisubmarin – opt britanice şi cel puţin cinci norvegiene – care vor opera împreună în nordul Europei.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat contractul, estimând că va sprijini 4.000 de locuri de muncă în Marea Britanie, dintre care peste 2.000 în şantierele navale din Scoţia.

Guvernul norvegian a precizat că draftul de acord include şi cooperare industrială echivalentă cu valoarea totală a achiziţiei, astfel încât industria de apărare locală să beneficieze de contract.

În prezent, Norvegia operează patru fregate şi intenţionează să comande cel puţin cinci nave noi, cu opţiunea pentru o a şasea.

Decizia vine pe fondul creşterii bugetului militar al Norvegiei, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina şi al presiunilor exercitate de Washington pentru ca statele NATO să-şi întărească capacităţile de apărare.

”Aceasta va fi cea mai mare achiziţie de până acum. Intrăm acum în negocierile finale pentru contract”, a declarat premierul Støre.

