Norvegia achiziționează nave britanice de 13,5 miliarde dolari. „Cheia pentru apărarea suveranităţii”

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 19:43
352 citiri
Norvegia achiziționează nave britanice de 13,5 miliarde dolari. „Cheia pentru apărarea suveranităţii”
Navă militară Foto: Pixabay

Norvegia a anunţat duminică, 31 august, alegerea Marii Britanii ca partener strategic pentru achiziţia de noi fregate, în cadrul celei mai mari investiţii militare din istoria sa, evaluată la 10 miliarde lire sterline (13,5 miliarde dolari), transmite CNBC.

Programul urmăreşte consolidarea apărării maritime a ţării nordice, esenţială pentru monitorizarea submarinelor nucleare ale flotei ruse din nord.

Germania, Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite au intrat în competiţie cu propriile modele de fregate, dar Norvegia a optat pentru nava britanică T-26 City-class, produsă de BAE Systems.

„Cheia pentru apărarea suveranităţii”

Premierul Jonas Gahr Støre a subliniat că fregatele sunt ”cheia pentru apărarea suveranităţii” şi că ele vor avea un rol crucial în supravegherea submarinelor ruseşti cu bază în Peninsula Kola, la graniţa arctică cu Norvegia.

Acordul prevede o flotă comună de 13 fregate antisubmarin – opt britanice şi cel puţin cinci norvegiene – care vor opera împreună în nordul Europei.

Premierul britanic Keir Starmer a salutat contractul, estimând că va sprijini 4.000 de locuri de muncă în Marea Britanie, dintre care peste 2.000 în şantierele navale din Scoţia.

Guvernul norvegian a precizat că draftul de acord include şi cooperare industrială echivalentă cu valoarea totală a achiziţiei, astfel încât industria de apărare locală să beneficieze de contract.

În prezent, Norvegia operează patru fregate şi intenţionează să comande cel puţin cinci nave noi, cu opţiunea pentru o a şasea.

Decizia vine pe fondul creşterii bugetului militar al Norvegiei, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina şi al presiunilor exercitate de Washington pentru ca statele NATO să-şi întărească capacităţile de apărare.

”Aceasta va fi cea mai mare achiziţie de până acum. Intrăm acum în negocierile finale pentru contract”, a declarat premierul Støre.

75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar numai dacă partenerii oferă garanții de securitate. Ce și-ar dori
75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar numai dacă partenerii oferă garanții de securitate. Ce și-ar dori
Un sondaj recent arată că aproximativ 75% dintre ucraineni consideră că Ucraina ar trebui să accepte o încetare a focului doar în baza unor garanții internaționale de securitate....
Ucraina își transformă cunoștințele acumulate în război într-un atu strategic în relația cu aliații occidentali. Fiecare pixel contează
Ucraina își transformă cunoștințele acumulate în război într-un atu strategic în relația cu aliații occidentali. Fiecare pixel contează
După mai bine de trei ani de război la scară largă, Ucraina nu mai este doar un front de luptă convențional, ci și un vast laborator digital al conflictului modern. Acum, Kievul...
#Norvegia, #nave razboi, #Marea Britanie, #apararea tarii, #razboi ucraina rusia, #PIB Aparare, #razboi Ucraina , #Norvegia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce surpriza! Antrenorul "disparut" de sase ani din fotbalul romanesc, aproape sa semneze
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Sa bati un om cu handicap... sper sa faca multa multa puscarie acesti nenorociti". Cazul soferului de Bolt care arata cat de bolnava e Romania

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. 75% dintre ucraineni ar accepta un armistițiu cu Rusia, arată cel mai recent sondaj. Dar numai dacă partenerii oferă garanții de securitate. Ce și-ar dori
  2. Surpriză în sondajele prezidențiale din Ucraina. Cine îl întrece pe Volodimir Zelenski la capitolul cotă de încredere și cine ar câștiga turul 1
  3. Un tânăr a murit în timp ce se plimba cu trotineta electrică. Unde a avut loc tragedia
  4. Georgia Meloni, miracolul italian? Dincolo de cifre, o realitate mai nuanțată. Reușitele guvernului sunt susținute de fonduri europene care se vor încheia în 2026
  5. Norvegia achiziționează nave britanice de 13,5 miliarde dolari. „Cheia pentru apărarea suveranităţii”
  6. Israel a eliminat un lider Hamas din Fâșia Gaza. Ministrul Apărării felicită armata „pentru această execuţie perfectă” FOTO
  7. O locomotivă CFR a luat foc în județul Constanța. În tren se aflau aproximativ 1.300 de călători
  8. Atenție maximă la saloanele de înfrumusețare, începând de mâine. Un produs comun, interzis în toată Uniunea Europeană. Autoritățile cer să nu mai fie folosit
  9. Ucraina își transformă cunoștințele acumulate în război într-un atu strategic în relația cu aliații occidentali. Fiecare pixel contează
  10. Un om a murit după ce un autocar cu 20 de pasageri la bord s-a răsturnat. A fost activat planul roșu de intervenție VIDEO