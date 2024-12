Incident șocant. Un autobuz plin cu turiști a căzut într-un lac. Cel puţin trei persoane au murit VIDEO

Accident incredibil în Norvegia. Un autobuz cu 58 de pasageri a ajuns într-un lac. Cel puţin trei persoane au murit, iar alte patru au fost rănite joi, 26 decembrie, într-un accident de autobuz la bordul căruia se aflau 58 de persoane, inclusiv numeroşi străini, care şi-a terminat cursa într-un lac, în districtul Hadsel, pe coasta de nord-vest a Norvegiei, anunţă poliţia locală.

”Numeroşi pasageri ai autobuzului sunt cetăţeni străini”, anunţă poliţia din comitatul Nordland.

🇳🇴 At least three people were killed when a bus carrying 60 passengers veered off the road in Norway. pic.twitter.com/g1GQO3WzQQ

Autobuzul a ieşit de pe drum şi a ajuns într-un lac, potrivit postului public de televiziune NRK.

Circumstanţele erau neclare imediat.

Bus accident, ongoing rescue Norway. Norwegians and various nationalities onboard, so far unclear whether there are foreigners among the fatalities#Hadsel #Norway North #bussulykke #Rescue pic.twitter.com/deKDMDzshw